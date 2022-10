Aircalin renforce sa ligne Nouméa-Singapour

Tahiti, le 5 octobre 2022 - Aircalin a décidé de renforcer ses vols vers Singapour. Dès le 31 octobre, le programme de vols de la compagnie calédonienne entre Nouméa et Singapour passera à quatre vols hebdomadaires. Depuis la Polynésie, il est toujours possible de bénéficier d'une connexion directe Papeete-Nouméa-Singapour une fois par semaine.



Aircalin a décidé de renforcer son programme de vols entre Nouméa et Singapour, comme elle l'a annoncé dans un communiqué. À partir du 31 octobre, la compagnie calédonienne proposera quatre vols hebdomadaires, au lieu de trois auparavant, entre les deux villes. Une volonté affichée par la compagnie de "proposer de nouvelles voies d’acheminement vers l’Asie du sud-Est et l’Europe." Comme auparavant, il sera possible pour les voyageurs polynésiens de bénéficier d'une connexion directe Papeete-Nouméa-Singapour une fois par semaine. Ceux qui le souhaitent pourront également faire une courte escale à Nouméa de une, deux ou quatre nuits dans le sens Papeete-Singapour et de trois ou quatre nuits au retour. Les ventes sont ouvertes dès aujourd'hui, mercredi.