Airbnb veut encourager les touristes à se tourner vers les destinations moins prisées

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 11/05/2022 - Afin de lutter contre la saturation de certains sites touristiques particulièrement prisés des vacanciers, Airbnb a dévoilé mercredi une nouvelle fonctionnalité encourageant ses utilisateurs à chercher par type de voyage plutôt que par destination.



L'objectif est d'inciter les consommateurs à chercher ailleurs que dans les endroits les plus bondés, comme Venise, Paris ou les grandes villes américaines, ont expliqué des responsables de la plateforme.



Les aspirants-voyageurs peuvent habituellement chercher leur séjour en renseignant une destination dans une barre de recherche et en sélectionnant des dates. Or les vacanciers optent, la plupart du temps, pour les mêmes destinations, remarque Airbnb.



La plateforme va maintenant leur proposer un large panel de catégories comme "plage", "parcs nationaux" ou "ville emblématique" et plusieurs destinations apparaîtront, à divers prix, dans divers pays.



Plus de quatre millions de locations se sont déjà vues attribuer une ou plusieurs catégories et d'autres sont à venir.



Les utilisateurs pourront toujours chercher par destination mais la nouvelle option fournit une alternative permettant d'éloigner la demande des lieux survendus, a affirmé le directeur général Brian Chesky lors d'une présentation à la presse.



"On s'est aperçu que tout le monde allait aux mêmes endroits. Ils tapent Las Vegas, Orlando, Miami, Rome, Los Angeles et New York", a-t-il souligné.



"Nous essayons de répartir tout le monde sur autant d'endroits et de dates que possible", a ajouté M. Chesky en rappelant que les vacanciers flexibles peuvent se voir proposer des dates moins demandées.



Cette initiative profite à Airbnb mais permet aussi "d'atténuer une partie du problème du sur-tourisme", a-t-il estimé.



"Le sur-tourisme n'est pas la conséquence de trop de gens voyageant dans le monde (...) mais la conséquence de trop de gens allant aux mêmes endroits au même moment", a ajouté le responsable.



Airbnb va par ailleurs proposer une nouvelle option, baptisée "Split Stays", permettant de fractionner son séjour en plusieurs endroits aux caractéristiques similaires lorsque les disponibilités pour une période déterminée sont limitées. Cette fonctionnalité sera disponible pour les catégories ski, surf, camping et parcs nationaux.



La plateforme va aussi donner à ses utilisateurs jusqu'à trois jours, au lieu de 24 heures actuellement, pour demander à changer de location ou à se faire rembourser si l'endroit ne correspond pas à la description.