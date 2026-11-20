

Air Tahiti : la protection de l’emploi local au centre des débats

Tahiti, le 19 novembre 2026 - Les élus du comité d’entreprise d’Air Tahiti s’inquiètent par rapport aux recrutements effectués ces cinq derniers mois. Ils pointent du doigt l’embauche “d’expatriés” dont “les frais de déplacement” ont été pris en charge par la compagnie. Ils rappellent qu’il y a une loi relative à la protection de l’emploi local. Ce vendredi, ce sera au tour du conseil d’administration de se réunir.



Les membres du comité d’entreprise d’Air Tahiti se sont réunis ce jeudi après-midi. Cinq sujets étaient à l’ordre du jour parmi lesquels la “situation économique, médiatique et l’impact sociétal dans l’entreprise” relatif au mouvement social, la présentation du bilan financier trimestriel ou encore le résumé du conseil d’administration de septembre dernier.



Les questions diverses étaient nombreuses avec surtout un point principal : la protection de l’emploi local. Les élus du CE ont interpellé la direction et voulaient savoir quelle place accorde la compagnie à la préservation l’emploi local. Est-ce qu’elle l’applique au sein de la société ? Ils ont rappelé qu’une loi du Pays relative à la protection de l’emploi local est de mise depuis juin de cette année.



Les élus ont le “sentiment que la compagnie fait de moins en moins confiance aux ta’ata Tahiti pour occuper des postes d’encadrement”. Et rappellent que depuis 65 ans, la société se développe et fonctionne avec “des responsables locaux à sa tête”. Ils ont également voulu savoir si ce fait est la “nouvelle politique” d’Air Tahiti. Ils ont ensuite demandé à la direction d’avoir les chiffres, sur ces cinq dernier mois, relatifs aux personnes qui ont été recrutées et qui “ne sont pas d’origine polynésienne. Combien d’expatriés ont été recrutés avec une prise en charge de leurs frais de déplacement par la compagnie ?”

“Un bilan” du mouvement social et ses “impacts financiers et commerciaux” Les membres du conseil d’administration d’Air Tahiti ont été convoqués ce vendredi, avec sept points inscrits à l’ordre du jour. Initialement prévu la semaine dernière, ce CA a été reporté afin d’avoir le quorum nécessaire, certains administrateurs étant indisponibles la semaine dernière.



Ce conseil d’administration sera notamment l’occasion pour la direction d’Air Tahiti de faire “un bilan” du mouvement social et ses “impacts financiers et commerciaux”. Il devrait aussi s’agir de “la réorganisation de la société”, des perspectives de 2027-2029 ou encore de faire un point sur la trésorerie d’octobre 2026 à janvier 2027.



Concernant la grève, tous sont d’accord pour dire qu’il faudra de toute façon trouver “une issue”. Il n’y a donc pas de secret, les différentes parties devront faire “des efforts”.



Mais certains administrateurs soulignent que dans les négociations, il y a des points bloquants “sur lesquels nous on ne peut pas lâcher et eux ne veulent pas non plus”.



Selon certains, une des solutions serait de “mettre ces points de côté et on en rediscute plus tard, mais on ne bloque pas tout (…) parce qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas anormal qu'on ne soit pas d'accord”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 20 Novembre 2026 à 09:24 | Lu 720 fois



