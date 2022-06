Air Tahiti, l'afflux tendu

Tahiti, le 14 juin 2022 – La fréquentation touristique au fenua rattrape à grandes enjambées les niveaux pré-covid. Pour faire face à cet afflux, Air Tahiti a besoin de compléter sa flotte par un dixième appareil. Dans un premier temps, la compagnie louera donc pour 6 mois un ATR 72-600 à une compagnie française, avant d'envisager un nouvel achat pour l'année 2023.



Les économistes l'affirment, les chiffres de l'ISPF le confirment, la fréquentation touristique explose depuis quelques semaines. Au mois d'avril, au fenua, elle était de 6% seulement inférieure à son niveau pré-covid et sa pente ascendante est vertigineusement proche de la verticale. Pour la première fois depuis deux ans, la haute-saison touristique débutante prend des allures de saison pleine. "Les touristes n'ont pas pu bouger pendant deux ans, alors maintenant ils se lâchent", commente Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti.



La compagnie aux hameçons doit donc faire face à une reprise de la demande plus forte et plus rapide que prévue. "C'est relativement brutal", confirme le directeur, "nous pensions retrouver les niveaux de 2019 aux alentours de 2024-2025, mais nous sommes déjà quasiment à ces niveaux-là". Manate Vivish assure cependant que la compagnie a "su s'organiser". "Nous avons pris les devants et fait en sorte que tous les passagers puissent prendre leur avion", ajoute-t-il.



Puisque le tourisme revient à son niveau de 2019, la flotte d'Air Tahiti qui compte 9 appareils s'enrichit d'un dixième avion, revenant à son nombre de mars 2020. À cette époque, la compagnie louait déjà un avion, location qui avait été résiliée au moment où la crise sanitaire a éclaté. C'est donc vers un nouveau "leasing" que la société aérienne s'est orientée pour répondre à ce regain de passagers. Cette fois-ci, elle s'est tournée vers la compagnie française Amelia International pour affréter un ATR 72-600, sur une durée de 6 mois, jusqu'au 15 novembre 2022. L'appareil a atterri à Faa'a vendredi dernier, a été décoré aux couleurs et aux tatau de la compagnie polynésienne et rentrera en service dès le 15 juin. Il a été présenté à la presse ce mardi 14 juin. Dans un premier temps l'avion servira à la desserte des îles Sous-le-Vent et des Tuamotu-nord, destinations préférentielles des touristes.

"sous tension au niveau du personnel"



Pour l'occasion, Amelia International fournit aussi les pilotes et co-pilotes. L'inclusion de personnels navigants techniques dans le bail de location correspond aux standards des "wet lease", ces locations courte durée, clefs en mains, qui s'opposent au "dry lease", location d'appareil longue durée, sans personnel. Manate Vivish justifie ce recours au "wet lease" par l'urgence de la situation, car c'est la solution la plus rapide, et aussi par le fait que la compagnie est "un peu sous tension au niveau du personnel" technique face à cette reprise rapide d'activité. Des recrutements et des formations sont en cours, assure-t-il. En revanche, ce sont bien des hôtesses et des stewards d'Air Tahiti que les passagers retrouveront en cabine. La compagnie polynésienne a, en effet, recruté 8 personnels navigants commerciaux pour l'occasion. Air Tahiti assurera également, pour des raisons pratiques, la maintenance de l'appareil pour le compte de la compagnie française.



Un dixième appareil nécessaire



La location de l'ATR 72-600 pourra être prolongée de 3 mois, pour couvrir la fin des vacances de Noël. Au-delà de cette période, le directeur assure que sa compagnie a structurellement besoin d'une flotte propre de dix appareils, pour répondre à la fois à la demande et à l'arrivée prochaine de la concurrence. Il prévoit donc d'acheter un appareil supplémentaire en mai 2023. Cet achat avait d'ailleurs été planifié avant la récente accélération de fréquentation touristique au fenua. Manate Vivish reste toutefois prudent concernant les projets d'investissement de la compagnie rouge et blanc. Il évoque une crainte de "dégonflement rapide" de cette résurgence d'activité qui correspond, selon lui, à un besoin de compensation après deux années de restrictions sanitaires. "On ne sait pas ce que nous réserve 2023", poursuit-il, "on devra gérer les conséquences de 2022, de la guerre en Ukraine, d'une récession qui se profile aux USA, d'une inflation généralisée". En attendant, Air Tahiti a absolument besoin d'un dixième avion pour le court et le plus long terme.

Des nouveaux sièges, plus confortables pour 2023



À l'occasion de la présentation de l'ATR 72-600 loué à la compagnie Amelia International, Air Tahiti a également annoncé le renouvellement de sa gamme de sièges à bord de l'ensemble de sa flotte, prévu pour le début de l'année 2023. Les sièges actuels, les TiSeat 1 fabriqués par la compagnie parisienne Expliseat, sont reconnus comme les sièges d'avions les plus légers du monde, ce qui représentait un gain de poids et de consommation conséquent pour les ATR de la compagnie aux hameçons. Ils ne sont pas, en revanche, reconnus pour proposer un grand confort aux voyageurs, comme le reconnaît lui-même le directeur général de la compagnie, Manate Vivish: "Nous avions des retours constants de nos passagers qui trouvaient que nos sièges allégés n'étaient pas assez confortables".



Air Tahiti les remplacera donc par la nouvelle gamme du même fabricant. La compagnie l'assure, les nouveaux modèles, encore plus légers, composés de fibre de carbone et de titane, proposeront une mousse plus volumineuse et seront donc plus confortables. De plus, si les TiSeat 1 ne peuvent pas être inclinés, les nouveaux modèles seront légèrement inclinables.

Rédigé par Antoine Launey le Mardi 14 Juin 2022 à 19:56