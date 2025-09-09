

Air Tahiti fait le doublé

Tahiti, le 13 septembre 2025 - Samedi avait lieu la 8ᵉ édition de la Air Tahiti Race au parc Aorai Tini Hau de Pirae. Un événement qui marque le retour des V6 sur le plan d’eau et permet à toutes les équipes présentes de se tester avant la Hawaiki Nui. Une course réussie qui a vu la victoire de son équipe en seniors mais aussi en juniors. Après une bataille féroce face à Shell et OPT, l’équipe d’Air Tahiti franchit la ligne d’arrivée des 27 kilomètres en 1 h 30 min et 03 s. Chez les femmes, c’est l’équipe de Moorea Varu Rea qui s’impose après une remontée fantastique en 1 h 52 min 03 s sur le parcours de 20 km.



Cela faisait plaisir à voir : le retour des V6 sur le plan d’eau du parc Tini Hau de Pirae. Après une période dédiée aux V1 – et ce n’est pas fini car la Hawaiki Nui Solo se déroulera du 18 au 20 septembre –, les équipes s’étaient donné rendez-vous samedi matin pour se relancer et surtout ajuster les derniers réglages avant la grande course de la Hawaiki Nui. Même s’il reste quelques opportunités pour trouver le bon tempo, elles ne seront pas nombreuses. Et les teams le savent. D’où l’importance de cette course qui tombe à point nommé dans le calendrier : “On l’a programmée dans cette période parce qu’on sait que l’on approche de la Hawaiki Nui et que les équipes ont besoin de ramer pour trouver le bon rythme et être prêtes pour le jour J. Il ne va pas rester beaucoup de temps ni de courses pour ajuster les derniers réglages. On a prévu un parcours de 27 km pour se rapprocher petit à petit des conditions de la Hawaiki Nui qui aura lieu fin octobre. En plus, nous proposons aussi dans les lots des billets d’avion qui permettront aux équipes de s’y déplacer”, explique Aldo Maueau, président du club d’Air Tahiti Va’a et responsable de la course, qui sera aussi dans l’organisation de la Air Tahiti Nui Race dans trois semaines. “On va augmenter les distances sur cette course pour se rapprocher doucement de celles proposées pour la Hawaiki Nui.”



Une bataille féroce en tête de course



Mais, vu les conditions présentes aujourd’hui entre la plage du Taaone et Papenoo, les équipages ont dû faire preuve de beaucoup d’efforts et ont montré qu’ils n’étaient pas loin de leur meilleur niveau. Avec un vent de face sur toute la montée, la fraîcheur physique et mentale a énormément compté dans les combats. Dès le départ de la course seniors, accompagnée des vétérans 40, toutes les équipes étaient déterminées à décrocher la victoire. Et la décision finale a mis du temps à se dessiner. Un groupe de six va’a prenait rapidement les devants : Shell Va’a, Air Tahiti, Enviropol, les deux équipes d’OPT et EDT.



Au bout de 45 minutes et à l’approche de la pointe Vénus, les deux premières prenaient le lead mais sans vraiment se détacher. Aucun écart significatif ne se faisait ressentir et, au demi-tour au bateau repère situé juste avant Papenoo, les équipes de tête étaient toujours ensemble, se relayant en pointe mais sans jamais creuser de différences. Ce n’est que sur la redescente, vent dans le dos et au surf, que les premières échappées se sont mises en place : “Sur la remontée, on a essayé de coller les clubs qui sont partis très vite au départ. Et petit à petit on a posé notre coup de rame et, après, chacun son tour, on s’est relayés en tête avec Shell, OPT et EDT. Dans le surf, on a réussi à bien se caler et à pousser fort, donc on a commencé à distancer le reste du groupe. Shell nous a suivis et, même si on était bien devant, ils ont réussi à nous rattraper à l’entrée de la passe du Taaone. Là, on a fourni un dernier effort pour franchir seuls la ligne d’arrivée. C’était une très bonne course pour tout le monde. Nous, on s’est sentis bien car la plupart d’entre nous avons fait les courses de V1 et on a réussi à se rassembler quelques fois avec la team pour bosser ensemble. Et ça fait plaisir de se retrouver avec les boys sur les courses”, s’est réjoui un capitaine heureux, Kyle Taraufau, de surcroit enchanté par la performance des juniors du club : “On est très fiers d’eux, ils ont fait une magnifique course. On essaye de leur donner des conseils et, même si on a les entraînements séparés, dès que l’on peut on les aide. Et puis nos performances les motivent aussi.”



Varu Rea domine chez les femmes



Il est sûr que d’avoir des modèles aussi exemplaires doit donner des forces à cette nouvelle génération prometteuse.



Sur le parcours de 20 km, qui réunissait les juniors hommes, les vétérans 50, les entreprises et les Open dames, on a donc vu la victoire des juniors du club d’Air Tahiti Va’a, qui ont fait le bonheur de leurs aînés, mais aussi une belle surprise du côté des filles. L’équipe Varu Rea Va’a de Moorea est venue jouer les trouble-fêtes dans une course qui n’était pas gagnée d’avance : “On est parties en dernière position et avec le vent de face ça semblait compliqué de rattraper les leaders. Mais on n’a rien lâché et, à la pointe Vénus, on a réussi à doubler l’équipage de Ruahatu. Alors on s’est dit que c’était encore jouable d’aller chercher les premières places. Sur le surf, on a tout donné et on a pu mettre en place ce qu’on travaille à l’entraînement, et ça a payé”, expliquent Rarahu Cowan et Tapairu Ly. Une équipe sur laquelle il faudra compter dans un mois et demi.



Mais la fête n’aurait pas été complète pour le club d’Air Tahiti Va’a sans les courses pour les jeunes. Les cadets et les cadettes étaient aussi de la partie et ont pu montrer tout leur talent sur 15 km, en compagnie des équipes mixtes. Une jeunesse dorée qui assure une belle relève pour le va’a tahitien.



















Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 14 Septembre 2025 à 13:51 | Lu 322 fois



