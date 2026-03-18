

Air Tahiti : après la grève, priorité aux charters scolaires

Tahiti, le 13 avril 2026 - Bonne nouvelle : ce lundi matin, tous les vols d’Air Tahiti sont partis, avec une première rotation de la journée à 6 heures en direction des Marquises, vers Nuku Hiva et Hiva Oa. Après une journée de négociations, la direction d’Air Tahiti et le syndicat des pilotes (syndicat des personnels navigants techniques (SPNTPF)) ont trouvé un accord de principe dans la nuit de dimanche à lundi, mettant fin à la grève.



La compagnie s’organise maintenant pour rétablir progressivement ses vols et ne pas laisser sur le carreau les près de 3 150 personnes, soit l’équivalent d’une journée de trafic, qui n’ont pas pu voyager ce week-end. “210 élèves n'ont pas pu regagner leurs établissements. Au total, 622 élèves dépendent du transport aérien pour cette rentrée, qui fait suite aux vacances de Pâques”, informait la ministre de l'Éducation, Samantha Bonet Tirao, dans la matinale de nos confrères de Polynésie la 1ère ce lundi.

En attendant, certaines communes, comme celle de Rimatara, ont annoncé le report de la rentrée des classes. Parmi les priorités figure donc la reprogrammation des charters scolaires, avec professeurs et élèves impactés par les annulations.

Air Tahiti indique également avoir mis en place des vols supplémentaires, dont une dizaine prévue dans l’immédiat, afin de résorber progressivement le retard.

Le retour à la normale se fait progressivement. “La mise en place de vols supplémentaires demande du temps, notamment en raison des contraintes opérationnelles : disponibilité des équipages, organisation des plannings et démarches administratives”, développe la directrice marketing et commerciale d’Air Tahiti, Vairani Tetaria.



Ces vols, commandités par la Direction générale de l’Éducation et de l’Enseignement (DGEE), doivent être reprogrammés dans le courant de la semaine. La compagnie reste en contact avec l’institution. La reprogrammation dépend du travail de vérification en cours : les équipes doivent identifier les passagers toujours en attente, ceux ayant déjà voyagé ou annulé leur déplacement.

Au total, 36 rotations sont programmées aujourd’hui et la situation devrait s’améliorer dans les prochains jours, avec un retour à la normale envisagé sous trois à quatre jours. Air Tahiti s’excuse pour l’impact important de ces perturbations sur les passagers, "mais aussi sur les professionnels du tourisme, les agences de voyage et les hébergements”.

À noter que les touristes ont pu être remboursés au compte-gouttes. "Ceux qui se sont rendus en agence ont été remboursés directement. Parfois, en agence, on a juste pris les coordonnées et on fera des remboursements par virement bancaire", ajoute la directrice marketing et commerciale d’Air Tahiti, Vairani Tetaria..



Les vendeuses de fleurs soulagées même si elles ont perdu gros À l’aéroport, les vendeuses de colliers de fleurs font partie des symboles incontournables de l’accueil en Polynésie. Mais depuis la grève d’Air Tahiti, ce secteur tourne au ralenti. Flora, vendeuse de fleurs depuis 2021, témoigne des difficultés rencontrées ces dernières semaines. “On dépend énormément des arrivées de vols. Quand il y a moins de touristes, forcément, on vend beaucoup moins”. Habituellement, les vendeuses s’organisent selon un roulement bien établi. Pendant deux mois, certaines restent "derrière", en retrait, pendant que d’autres sont en première ligne pour accueillir les visiteurs et réaliser les ventes principales. "On tourne comme ça tous les deux mois pour que chacune puisse être mise en avant”, précise Flora qui ajoute que la vente n’est pas très lucrative à la base.

Mais avec la baisse du trafic aérien liée à la grève, cet équilibre a été bousculé. “Là, on est toutes obligées de se mobiliser pour faire les grosses ventes. Il n’y a plus assez de clients pour maintenir le système habituel".

Au-delà de l’aspect économique, c’est aussi une organisation collective qui est mise à mal. ”On essaie de s’adapter en attendant de revoir les clients”, ajoute Flora, confiante pour la suite de son business.



Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 13 Avril 2026 à 11:10 | Lu 632 fois



