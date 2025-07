Air Tahiti anticipe en cas de grève de la Fraap

Tahiti le 8 juillet 2025. La FRAAP (Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie) a déposé un préavis de grève, chez les pompiers exerçant dans les aéroports gérés par la Direction de l’Aviation Civile (DAC – Polynésie française). En cas d’échec des négociations, la grève sera effective ce mercredi 9 juillet 2025 à zéro heure.





Air Tahiti anticipe dans un communiqué transmis aux rédactions sur "de possible perturbation des vols". Les vols entre Tahiti et Bora Bora, Raiatea, Rangiroa et Rarotonga ne sont pas concernés par ce mouvement de grève et opèreront avec des modifications d'horaires possibles.



De même et selon les informations disponibles, les aéroports de Fakarava et Ahe resteront ouverts au transport aérien.



Tous les autres aéroports peuvent être impactés par ce mouvement de grève. En effet, chaque jour, la liste des aéroports dont les pompiers sont en grève ou non, sera communiquée par la Direction de l’Aviation Civile. Le programme de vols est défini en fonction de cela.



A cette heure, Air Tahiti ne dispose d’aucune information pour la journée de mercredi, quant à la présence des pompiers sur les aéroports concernés par la grève. En conséquence, la compagnie maintient son programme de vols pour la journée du mercredi 9 juillet 2025.



Toutefois, Air Tahiti recommande à ses passagers de consulter la situation des vols en temps réel dès mercedi matin sur leur site avant de se rendre à l’aéroport : https://www.airtahiti.pf/horaires-vols



Si la grève est effective, de fortes perturbations du programme des vols sont à prévoir sur l’ensemble des destinations Air Tahiti.



Les personnes ayant réservé auprès d’une agence de voyages doivent contacter directement leur agence.



Des conditions spécifiques de modification ou d’annulation sont mises en place :



• Modification : sans frais, y compris pour un changement d’île.

• Annulation/Remboursement : un avoir sera proposé, sans frais.



Note importante : Notifications par SMS ou e-mail Si vous recevez une notification par SMS ou e-mail indiquant une modification pour un vol dont le numéro est compris entre 1001 et 1019, veuillez ignorer cette information. Ces vols ne sont pas réels et sont créés uniquement pour éviter que votre réservation soit annulée lors de l’annulation des vols. Cette mesure permet de maintenir votre réservation active et de faciliter votre reprogrammation sur un autre vol dès la reprise des vols.