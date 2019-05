Air Tahiti Nui réceptionne son troisième Dreamliner

Lire aussi >> ATN décroche la défiscalisation nationale pour l'achat de deux Dreamliner

Après le "Fakarava" et le "Tupaia" place désormais au "Bora Bora". Le week-end dernier les dirigeants de Air Tahiti Nui accompagnés par Edouard Fritch, président du pays, ont réceptionné à Seattle le troisième Dreamliner de la compagnie.Dès leur arrivée dimanche en fin de journée, les autorités du pays et les dirigeants d'ATN ont eu une première prise de contact avec Christy Reese, vice-présidente de Boeing, en charge des ventes et du marketing pour la région Asie-Pacifique, ainsi qu’avec David Scott et Ron Kent, de la direction commerciale de la société américaine.A noter que le "Bora Bora" est le premier Dreamliner en propriété directe de la compagnie qui a obtenu en avril dernier l'agrément de Bercy pour une aide en défiscalisation nationale dans le cadre de l'achat de deux Boeing 787-9 Dreamliner. Avant d'effectuer ses premières rotations à la fin du mois de juin, le "Bora Bora" sera présenté au salon international de l'aéronautique, sur le stand de Boeing, du 17 au 23 juin prochains, au Bourget, en région parisienne. Le second appareil, baptisé Tetiaroa, doit être livré fin août pour une entrée en exploitation courant septembre.Rappelons que dans le cadre du renouvellement de sa flotte, la compagnie au Tiare avait opté en 2015 pour l’acquisition de quatre appareils de type Boeing Dreamliner, dont deux exploités en location. Deux appareils devaient en outre acquis en pleine propriété. L’investissement pour ces achats est de l’ordre de 50 milliards Fcfp.