Air New Zealand revoit son offre au départ de Tahiti

Tahiti, le 17 octobre 2022 – La compagnie aérienne Air New Zealand a annoncé lundi l'arrêt de ses offres "Seat" et "Seat+bag" à partir du 30 octobre au départ de Tahiti. L'offre "The Works" incluant un service complet à bord, sera donc l’offre minimale proposée en classe économique.



La compagnie aérienne d’Air New Zealand a annoncé lundi, dans un communiqué, la mise à jour de ses offres au départ de Tahiti. A partir du 30 octobre, l’offre minimale en classe économique sur les vols en direction d'Auckland sera la "The Works" incluant un service complet à bord : repas et boissons ; divertissements ; franchise de deux bagages ; et choix du siège standard. Les offres "Seat" (un bagage à main, rafraîchissements et divertissements) et "Seat+bag" (un bagage en soute ajouté) ne seront donc plus disponibles en réservation à compter de jeudi prochain sur tous les vols prévus après le 30 octobre.



Air New Zealand annonce prendre cette décision après avoir constaté que seulement 13% de sa clientèle optaient pour l’offre "Seat". Tous les clients ayant fait l’achat d’une de ces offres avant jeudi, pour un voyage prévu après le 30 octobre, se verront offrir les repas et les boissons, ainsi que l’accès au service de divertissement à bord. Les relevés originaux de franchise bagages et les points accumulés via "Airpoints" ou "Status Points", pourront être utilisés en guise de justificatifs de billets. Les voyageurs au départ de Tahiti n’auront donc désormais que le choix entre les offres "The Works" ; "Premium economy" ; et "Business Premier".





Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 17 Octobre 2022 à 20:17 | Lu 1346 fois