

Air New Zealand annule 1.100 vols à cause des prix du kérosène

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 11/03/2026 - La compagnie aérienne nationale néo-zélandaise a annoncé jeudi annuler 1.100 vols au cours des deux prochains mois, en grande partie des vols intérieurs, invoquant l'impact de la guerre au Moyen-Orient.



Environ 5% des vols Air New Zealand seront annulés, affectant 44.000 passagers, a affirmé le patron de la compagnie, Nikhil Ravishankar.



Les vols entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ne seront pas affectés, a-t-il précisé, car passer par le continent américain permet de rejoindre l'Europe sans passer par le Moyen-Orient.



Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril cette semaine, après que les attaques iraniennes contre des navires ont bloqué de facto le détroit d'Ormuz, important passage pour le pétrole mondial, en réponse aux frappes américano-israéliennes sur le pays.



"Compte tenu de la volatilité sans précédent des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient, les compagnies aériennes du monde entier ajustent leurs tarifs et leurs calendriers afin de gérer l'impact de cette hausse significative des coûts", a déclaré M. Ravishankar.



Selon lui, le kérosène coûte habituellement environ 85 dollars américains le baril, mais les prix ont désormais doublé.



Annuler des vols permettrait de conserver des prix aussi abordables que possible et de garantir l'efficacité de la compagnie en matière de consommation de carburant, a-t-il ajouté.



Mardi, Air New Zealand avait augmenté le prix des billets sur toutes ses lignes. Plusieurs compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont aussi annoncé relevé leurs prix.

le Jeudi 12 Mars 2026 à 06:04






