Air Moana s’engage pour un carburant durable

Tahiti, le 22 juillet 2025 - Atoba Energy et Air Moana ont signé un accord pour mettre en œuvre des solutions évolutives d’approvisionnement en carburant d’aviation durable (SAF Sustainable Aviation Fuel). Cette collaboration stratégique vise à garantir une disponibilité à long terme de SAF tout en soutenant les initiatives locales de développement de carburant durable à Tahiti.



Dans le cadre d’un accord signé entre Atoba Energy et Air Moana, les deux entreprises travailleront ensemble pour construire une chaîne d’approvisionnement en SAF résiliente et compétitive, adaptée aux objectifs de durabilité progressifs d’Air Moana de 2026 à 2035, en combinant la méthode du “book and claim” (via certificats) et des livraisons physiques de SAF.



Le partenariat comprend également l’ambition de soutenir la feuille de route de la Polynésie française en matière de SAF, Atoba apportant son expertise en technologies de production de SAF, analyse de marché et stratégies de mise en œuvre.



“Nous sommes très fiers de collaborer avec Air Moana, car ce partenariat représente le cœur de la mission d’Atoba : un fournisseur de SAF flexible, pragmatique et orienté client”, a déclaré Arnaud Namer, PDG d’Atoba Energy.



Air Moana a exprimé son intention de conclure un accord d’achat de SAF sur dix ans, afin de faire croître progressivement son approvisionnement en carburant durable entre 2026 et 2035, avec des objectifs de décarbonation similaires à ceux du mandat européen sur le SAF.



“Ce protocole d’accord reflète notre vision à long terme et notre engagement à mener la transition durable de l’aviation dans le Pacifique. Atoba est un partenaire idéal pour Air Moana grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à ses solutions d’approvisionnement technologiques neutres, adaptées aux régions isolées comme la nôtre. Nous sommes fiers d’être à la fois la première compagnie exploitant des ATR ainsi que la première basée dans le Pacifique, à initier un tel projet”, a expliqué Lionel Guerin, PDG d’Air Moana.



Atoba est un agrégateur intermédiaire de carburant d’aviation durable qui vise à accélérer la transition énergétique du secteur aérien en résolvant le dilemme financier entre compagnies aériennes et producteurs.