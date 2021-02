Air France passe à une rotation par semaine du 15 au 28 février

Présenter un test RT-PCR négatif datant de maximum trois jours avant le départ de Paris. A défaut les passagers sont tenus d'obtenir le résultat dans les temps utiles, ils devront présenter une attestation de réalisation du test doit être présentée, associée dans ce cas à la réalisation d'un test antigénique au résultat négatif.

Remplir le formulaire numérique sanitaire d’engagement, disponible sur le site www.etis.pf, et présenter le récépissé avant le départ de Paris

Remplir une attestation dérogatoire de déplacement pour motif impérieux ainsi qu’une déclaration sur l’honneur à se soumettre aux règles d’entrée en Polynésie, à présenter au départ de la France métropolitaine et disponibles sur le site : http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Conditions-de-voyage-en-transport-aerien-au-depart-et-a-destination-de-la-Polynesie-francaise/A-destination-de-la-Polynesie-francaise

Effectuer une quarantaine de 14 jours à l’arrivée en Polynésie avec réalisation d’un test RT-PCR au douzième jour de quarantaine. La quarantaine se fera dans un établissement dédié ou à domicile sur demande expresse parvenue au moins 72 heures avant le départ du vol à destination de la Polynésie Française, accompagnée des pièces justificatives justifiant du respect des exigences sanitaires requises pour une quarantaine à domicile. Demande à envoyer à l’adresse mail suivante : [email protected]

Restrictions à l'entrée des Etats-Unis, de l'Europe et de la Polynésie oblige, Air France est contrainte de réduire encore son programme de vols à une rotation par semaine du 15 au 28 février, aux horaires suivants : départ de Paris le samedi à 10h10 (heure de Paris) 21h05 (heure de Papeete) ; départ de Papeete vers Paris le dimanche (via Vancouver) à 21h50 (heure de Papeete) 6h10 J+2 (heure de Paris).La compagnie rappelle que les voyageurs devront obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) avant le départ, afin de pouvoir transiter à Vancouver. Une demande à formuler sur le site officiel du gouvernement du canada :La compagnie en profite pour rappeler les conditions d'entrée en Polynésie :Les voyageurs au départ de Polynésie française vers la France métropolitaine devront pour leur part remplir une attestation dérogatoire de déplacement pour motif impérieux ainsi qu’une déclaration sur l’honneur à se soumettre aux règles d’entrée en France métropolitaine, à présenter au départ de la Polynésie Française. Le document est disponible sur le site : http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Conditions-de-voyage-en-transport-aerien-au-depart-et-a-destination-de-la-Polynesie-francaise/Depuis-la-Polynesie-francaise-vers-la-metropoleAir France précise également qu’un certain nombre de mesures internes viennent compléter le dispositif mis en place par les autorités avec notamment l’obligation du port du masque chirurgical à bord de leurs appareils, pendant toute la durée du vol. Les clients sont invités à se munir d’un nombre suffisant de masques pour la durée totale du voyage.Plus d'informations sur www.airfrance.pf au 40 47 47 47, ou par mail : [email protected]