Air France : les horaires des vols du 31 août modifiés

ATTENTION : L’enregistrement débutera le vendredi 31 Août à 19h25 et fermera à 21h25.



Tous les passagers sont invités à se présenter au plus tôt à l’aéroport de Tahiti Faa’a. Tous les passagers qui ont laissé leurs contacts mail ou leurs numéros de téléphone portable, seront informés de ces modifications.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.airfrance.pf, rubrique « actualité des vols » ou contacter l’aéroport de Tahiti Faa’a au 40 86 60 61, afin d’obtenir les horaires de départ ou d’arrivée des vols concernés.