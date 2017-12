Air France baisse à son tour ses tarifs

PAPEETE, le 18 décembre 2017. Air France propose depuis jeudi dernier de nouveaux tarifs pour la ligne Papeete-Paris. Les aller-retour sont désormais en vente à partir de 160 000 Fcfp.



Les annonces consécutives de l'arrivée de French Blue et de United n'ont pas tardé à avoir un impact sur les tarifs du transport aérien depuis Papeete. Il y avait deux semaines, French avait d'abord publié les tarifs de ses vols depuis Paris, provoquant une réplique d'Air Tahiti Nui qui créait la semaine dernière une nouvelle catégorie (sans bagage en soute) pour proposer des vols Papeete-Paris-Papeete en éco-light sera à partir de 142 000 Fcfp. Dans la foulée, French publiait ses tarifs depuis Papeete. La compagnie affiche un prix à partir de 110 262 Fcfp l’aller-retour (sans bagage en soute).

Air France a répliqué jeudi dernier en toute discrétion en proposant sur son site internet de nouveaux tarifs pour des vols à partir du mois d'avril.



Ainsi, on peut voir que le tarif d'appel en basse saison pour un aller-retour Tahiti-Paris en classe économique est proposé à partir de 160 000 Fcfp. En haute saison, le premier tarif disponible s'affiche à partir de 232 000 Fcfp. Ce tarif inclut les repas et un bagage en soute de 23 kg. A la différence d'Air Tahiti Nui et de French, Air France a décidé pour le moment de ne pas proposer de vols sans bagage en soute. Mais cela pourrait évoluer par la suite. " Des offres similaires sont déjà en cours de déploiement à Air France sur certaines routes", indique Air France. Face à la concurrence des low-cost, Air France a en effet décidé de mettre en place à partir d'avril prochain un nouveau tarif "Light" pour les vols entre l'Europe, les Etats-Unis et le Canada. Pour se démarquer du low cost Air France met en avant que les repas restent gratuits à bord.



Avant même d'avoir mis leurs premières roues sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, French et United ont déjà commencé à bouleverser le marché du transport aérien polynésien. Le site internet tourmag.com, destiné aux professionnels du tourisme, relève qu'à La Réunion, French Blue, qui est arrivé sur cette île en juin s'est octroyé d'office 15% de parts de marché et a permis à l'aéroport de Saint-Denis de battre des records de fréquentations. Le trafic cumulé des dix premiers mois de l’année sur l'aéroport Roland Garros a progressé de 9,4% par rapport à 2016, soit près de 161 000 passagers supplémentaires. "Le succès que nous avons rencontré à La Réunion a démontré que le prix est bien le principal déclencheur d'un voyage", a indiqué Marc Rochet, président de French, à tourmag.com. " Nous sommes ainsi convaincus que, grâce à notre politique tarifaire compétitive et de qualité, le trafic entre la métropole et la Polynésie française renouera avec une forte croissance".