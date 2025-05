Air Calin rétablit sa ligne directe Papeete Nouméa et ira jusqu'à Paris via Bangkok

Tahiti, le 5 mai 2025 – Dans un communiqué, Air Calin annonce rétablir sa ligne directe Papeete-Nouméa à compter du 11 décembre prochain, et offrira également une connexion directe vers Bangkok avec une correspondance de deux heures pour ceux qui souhaiteraient poursuivre jusqu'à Paris.





Clouée au sol pendant plusieurs semaines à la suite des émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie l'année dernière, Air Calin a réussi à rester en vie en réduisant son programme de vols. Quasiment un an après, la compagnie aérienne le fait évoluer pour la période allant de fin octobre 2025 à fin mars 2026, et annonce ainsi rétablir la ligne directe Papeete-Nouméa dès le 11 décembre prochain avec un départ le jeudi. Ce vol hebdomadaire viendra ainsi s'ajouter au vol du mardi via Nandi (Fidji) qui reste programmé jusqu'au 6 janvier de l'année prochaine. à partir de là, cette desserte sera saisonnière pendant les vacances scolaires.



Air Calin vient par ailleurs concrétiser son ambition de proposer une nouvelle liaison vers Paris via Bangkok. Dans son communiqué, la compagnie explique ainsi qu'avec le rétablissement de la ligne directe entre Tahiti et Nouméa, l'accès à la capitale thaïlandaise sera facilité pour les Polynésiens qui souhaiteraient visiter le "pays du sourire". Une connexion de et vers Paris via Nouméa, puis Bankok avec une escale de deux heures qui permettra ainsi d'offrir "une route alternative idéale".



Rédigé par La rédaction le Lundi 5 Mai 2025 à 12:19