Air Calédonie: des usagers bloquent des aérodromes pour réclamer des baisses de prix

Nouméa, France | AFP | mardi 26/09/2023 - Des collectifs d’usagers ont indiqué avoir lancé mardi un blocage illimité des aérodromes de Lifou, Maré et de l'Ile des Pins, en Nouvelle-Calédonie, pour obtenir notamment une baisse des tarifs de la compagnie aérienne intérieure Air Calédonie.



Ce sont de nouvelles règles tarifaires sur le fret passagers qui ont mis le feu aux poudres fin juillet, avant que les revendications ne s’étendent au prix pratiqués par la compagnie, en situation de quasi-monopole dans ce territoire d'outre-mer, ont-ils précisé dans un communiqué.



Plusieurs réunions se sont tenues entre les usagers, Air Calédonie et le gouvernement local, actionnaire majoritaire de la compagnie, sans qu'un accord ne soit trouvé.



Les collectifs d’usagers de l'Ile des Pins et des deux principales îles Loyauté, Maré et Lifou, demandent notamment l’instauration d’un tarif unique et l’augmentation du nombre de billets à bas prix émis dans le cadre du dispositif d’aide aux résidents des îles, "Continuité pays".



Des mesures rejetées le 3 août par le gouvernement, qui précisait alors dans un communiqué que "l'instauration d'un billet à tarif unique reviendrait à pratiquer des tarifs à perte qui entraîneraient un déficit d’exploitation pour la compagnie".



"Cela nécessiterait une importante compensation financière de la Nouvelle-Calédonie, qui fait déjà face à une situation budgétaire complexe", expliquait-il.



"Pour la même raison, le gouvernement n’a pas donné de suite favorable à l'augmentation du quota annuel de billets Continuité Pays" qui ne lui "paraît pas nécessaire car en moyenne la majorité des bénéficiaires utilisent moins de 50% des billets auxquels ils ont droit et seulement 20% des bénéficiaires consomment la totalité des cinq allers-retours".



Depuis le début du conflit, il y a deux mois, des blocages ponctuels ont déjà entraîné l’annulation de 160 vols pour un coût de 336.000 euros, estime de son côté la compagnie.



Une réunion de concertation doit avoir lieu le 27 septembre, mais les collectifs d’usagers ont fait savoir qu’ils ne s’y rendraient pas.



En 2011, un précédent conflit sur le prix des billets d’avion s’était soldé par la mort de quatre personnes à Maré, lors d’affrontements entre partisans et opposants au blocage de l'île.