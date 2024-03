Air Austral sommée de présenter un "plan de retournement" sur trois ans

Paris, France | AFP | mardi 19/03/2024 - La compagnie aérienne réunionnaise Air Austral, en proie à de graves difficultés financières, est sommée de présenter d'ici à la fin avril un "plan de retournement" triennal visant à assurer sa pérennité, a indiqué mardi le gouvernement.



Sortie très lourdement endettée de la crise du Covid-19, Air Austral a bénéficié de multiples aides publiques avant d'être restructurée début 2023 sur fond d'apport de capitaux privés, tandis que l'Etat abandonnait 100 millions d'euros de créances.



Le 7 mars dernier, les actionnaires ont approuvé un plan de redressement et accepté d'injecter 10 millions d'euros supplémentaires au capital.



Mais la situation reste "toujours difficile" pour la compagnie, qui n'a pour l'instant pas réussi à "assurer (sa) pérennité". "La situation financière de la compagnie (...) nous inquiète avec des enjeux notamment de trésorerie qui ne sont pas simples à gérer", a ajouté le gouvernement.



Le transporteur, qui relie La Réunion à la métropole et à plusieurs destinations de l'Océan indien dont Mayotte, est aussi un employeur important avec plus de 800 salariés.



Ses dirigeants et actionnaires, lors d'une réunion interministérielle, ont été invités à présenter d'ici à la fin avril un "plan de retournement solide" à horizon de trois ans, audité par un "tiers indépendant" pour "fiabiliser les prévisions" et "rassurer les créanciers ou tout apporteur d'argent frais".



Le précédent plan de restructuration d'Air Austral avait, selon le gouvernement, été marqué par des "erreurs de prévisions" et une "non-mise en oeuvre de mesures" prévues.



"La survie de la compagnie nécessitera des efforts de toutes les parties prenantes", mais l'Etat, contraint par les règles européennes sur la concurrence, ne pourra pas apporter une aide financière supplémentaire. En revanche, il n'exigera pas le remboursement immédiat des dettes contractées auprès de lui.



Le plan adopté début mars demande "des efforts" au personnel - avec "une baisse significative du coût de la masse salariale" -, aux fournisseurs et à l'Etat".



Il vise le transport par Air Austral de 1,216 million de passagers lors de l'exercice 2024-2025 qui débutera le 1er avril, un chiffre comparable au nombre de ses voyageurs de 2019-2020.



Air Austral est détenue à 55% par la société RunAir, rassemblant des investisseurs réunionnais, et à 44% par la Sematra, société d'économie mixte (région, département, Caisse des Dépôts).