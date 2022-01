Air Austral: nouvelle aide d'Etat et restructuration en vue

Paris, France | AFP | mercredi 19/01/2022 - La compagnie aérienne Air Austral a annoncé mercredi avoir reçu une "aide de sauvetage" de 20 millions d'euros de la part de l'Etat français, et préparer un "plan de restructuration" face aux conséquences de la crise sanitaire.



Air Austral, qui dessert plusieurs destinations de l'océan Indien et la métropole depuis La Réunion, a été maintes fois soutenue, via des prêts garantis par l'Etat et un prêt direct, afin de l'aider à franchir la pandémie de Covid-19.



Ces prêts totalisent 100 millions d'euros, avait souligné en novembre dernier le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.



Les 20 millions annoncés mercredi ont reçu le feu vert de la Commission européenne la veille, a précisé Air Austral dans un communiqué, une opération qui doit lui permettre "de sécuriser sa trésorerie et de préparer l'avenir".



De même source, "la compagnie s'attelle, depuis plusieurs semaines déjà, à élaborer afin de (le) proposer dans les six mois à venir, un plan de restructuration qui garantisse la continuité de son activité sur le long terme ainsi que la pérennité de ses emplois".



Air Austral, qui emploie plus de 900 personnes, a pour actionnaire principal une société d'économie mixte rassemblant la Région, le Département et plusieurs autres entités, dont la Caisse des dépôts.



Elle exploite dix appareils: trois Boeing 777, deux Boeing 787, deux Boeing 737 et trois Airbus A220, avec lesquels elle dessert, outre la métropole, des destinations comme l'Afrique du Sud, Madagascar, Mayotte, Maurice ou les Seychelles.



Comme l'ensemble du secteur aérien mondial, Air Austral reste "fortement impactée par la persistance de la pandémie et ses conséquences", fermetures de frontières et autres restrictions de mouvement, a-t-elle remarqué mercredi.



En novembre, M. Dussopt avait affirmé qu'un rapprochement entre Air Austral, qui souffre de "fragilités structurelles", et sa concurrente Corsair constituait "une option" face à la crise et préserverait "une identité réunionnaise et l'implantation locale".



De son côté, la compagnie Air Caraïbes (groupe Dubreuil), comme Corsair spécialiste des longs-courriers vers l'Outre-mer, a indiqué fin décembre être disposée à une "coopération commerciale" avec Air Austral.

