Air Archipels appelé à reprendre ses rotations à Ua Huka et Ua Pou

PAPEETE, le 27 mai 2019 - Depuis quelques semaines, les habitants de Ua Huka et Ua Pou dénoncent la fermeture des rotations du twin otter dans leurs îles. Dans un communiqué, le pays appelle la compagnie aérienne à reprendre du service.



" Le ministre en charge des transports interinsulaires vient d’enjoindre Air Tahiti et sa filiale de respecter les termes de l’arrêté du Conseil des ministres du 16 février 2018 portant octroi de licence de transporteur aérien (art.1 : "la présente licence est délivrée pour l’ensemble du territoire de la Polynésie française et selon les programme défini en annexe au titre de l’intérêt général") et donc de respecter l’engagement de desservir ces deux destinations sans délai ", indique le communiqué de la présidence.



En effet, la desserte aérienne à Ua Pou et à Ua Huka a été suspendue depuis le 17 mai. " Cet arrêt brutal, arbitré unilatéralement par l'exploitant et sans préavis viendrait s'appuyer sur les éléments d'un rapport du service d’Etat de l’aviation civile (SEAC) de janvier 2019, au motif d’une appréciation des risques élevés de sécurité, plus de 4 mois après son édition ", précise la Présidence.



Des réunions de travail se sont donc tenues entre les experts et les personnels techniques de la Direction de l'aviation civile. Selon la présidence, des " actions correctives ont été identifiées " à Ua Pou. L'élagage de deux acacias de 9 mètres de haut situés dans un champ d'élevage de bovins près de la bande aménagée de la piste. Autres actions correctives, l'interdiction de la circulation pendant les "mouvements d'avion sur le chemin d'accès à l'aérogare, et dans la bande de sécurité à l'extérieur des clôtures". Et enfin, la confirmation de la solidité de l'infrastructure au droit de la buse d'évacuation.



" L’étude de solidité de la structure de la buse d’évacuation des eaux pluviales a été confiée au bureau IPSI qui rendra son rapport ce lundi 27 mai. En solution urgente, ce bureau préconise le comblement total du tunnel de la buse ce qui permettra d’éliminer le risque de tassement. Ces travaux peuvent être entamés rapidement. En parallèle, une deuxième étude sera engagée pour étudier les flux d’eau pluviale le long de la piste de Ua Pou et afin de recommander les travaux nécessaires dans un schéma pérenne ", détaille le communiqué.



Pour Ua Huka, la position des reliefs situés en bout de piste est au cœur des interrogations. " Pour éliminer le caractère bloquant de cet écart, il s’agit, pour les pilotes, d’intégrer les paramètres exacts de ces reliefs dans leur manuel d’exploitation. La pente d’approche d’une piste est de 5%, or celle de Ua Huka peut contraindre les pilotes à une pente d’approche de 7%, en raison des reliefs. Les auditeurs du SEAC sont cependant unanimes pour affirmer que les pilotes exerçant sur les pistes de Ua Pou et Ua Huka ont reçu une qualification pour pouvoir piloter dans ces conditions spécifiques et les manuels d’exploitation ont bien intégré les obstacles propres à ces deux pistes ", note la Présidence.



Un géomètre réalise actuellement le levé topographique des "buttes situées dans la trouée d’atterrissage de Ua Huka." "Les conditions sont désormais réunies pour reprendre le service des vols sur Ua Pou et Ua Huka" , finit le communiqué.