Ahutoru, Tupaia, Mai… rencontre avec ces “audacieux voyageurs”

TAHITI, le 30 mai 2023 - Corinne Raybaud présente dans un nouvel ouvrage intitulé “D’Audacieux voyageurs polynésiens partis avec des Européens (1768-1773)” qui retrace les parcours de Ahutoru, Tayeto, Tupaia ou encore Mai et Hitihiti. Au total, ils sont onze à avoir embarqué pour l’inconnu.



Corinne Raybaud, docteure en histoire et en droit, a souhaité présenter en un seul ouvrage, les différents Polynésiens embarqués volontaires avec des Européens, pour aller découvrir d’autres contrées. Dans un livre de 184 pages (dont 20 en couleurs) intitulé “D’Audacieux voyageurs polynésiens partis avec des Européens (1768-1773)”, elle met en lumière ceux qui ont décidé peu après les premiers contacts d’embarquer pour l’inconnu. Ils sont montés à bord de trois-mâts avec des hommes “différents, ne parlant par leur langue, pour un périple au long cours dont ils ignoraient les étapes et la destination ”, décrit l’auteure qui ajoute : cet ouvrage rend hommage à “ leur audace et à leur goût de l’aventure ”. Il permet de rassembler l’ensemble de ces étonnants voyageurs polynésiens. Il nous raconte “ leurs périples au-delà des océans, avec de surprenantes aventures” .



Circonstances et parcours divers



Entre 1768 et 1773, onze Polynésiens ont embarqué avec des Européens, certains pour quelques jours seulement, d’autres pour des années. Ahutoru fut le premier Tahitien à rencontrer le roi Louis XV. Bien qu’il n’ait côtoyé Bougainville à Hitia’a que quelques jours, il lui a suffisamment fait confiance pour le suivre en 1778. Tupaia pour sa part, semblait en délicatesse avec le nouveau chef Tutaha, vainqueur de Purea et Amo, son départ en 1769, paraît calculé et opportun. Tayeto, son jeune serviteur l’accompagna jusqu’à Batavia où tous deux moururent.



En 1772, un habitant de Mehetia a guidé les Espagnols jusqu’à Tahiti, où sont montés quatre Tahitiens pour le Pérou. Poreo, lui, n’est resté que quelques jours à bord de la Résolution du capitaine Cook entre Tahiti et les Raromata’i en 1773, où en septembre Mai et Hitihiti ont levé l’ancre. Mai dit Omai a embarqué sur le navire du capitaine Furneaux à Huahine. Il se décide très rapidement, ainsi que le jeune Hitihiti qui saisit aussi sa chance à Raiatea, quelques jours plus tard. Il embarqua sur le navire du capitaine Cook pour un incroyable voyage dans les contrées polaires. Il fut le premier Polynésien à mettre le pied en Angleterre. Son voyage durera 4 ans.



Deux siècles d’exploration



Corinne Raybaud se consacre depuis de nombreuses années à l’écriture d’ouvrages sur la Polynésie. Depuis 2017, l’historienne a réalisé huit livres sur les grands explorateurs européens du XVIIIe et XIXe siècle dans le Pacifique.



Rencontres avec l’auteure



Dédicaces chez Odyssey le samedi 3 Juin de 9 heures à midi et à la librairie Klima le samedi 17 Juin de 9 heures à midi.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 30 Mai 2023 à 18:27 | Lu 567 fois