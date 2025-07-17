

Ahe sort de son black-out

Tahiti, le 8 août 2025 - Après une semaine sans électricité, les habitants de Ahe sortent enfin du black-out. Manihi, chef-lieu de Ahe, a embarqué un groupe électrogène sur le Dory qui a été réceptionné par Ahe ce vendredi. Des demandes de subvention pour l’achat de deux nouveaux groupes mais aussi pour “refaire le solaire” devraient être faites au Pays.



Les habitants de Ahe, commune associée Manihi, sont restés pendant une semaine sans électricité. Un problème récurrent selon Tumata, une habitante de Ahe, qui dure depuis 2015 avec la centrale hybride. “Elle ne suffit plus pour alimenter le village et en plus, les batteries et les onduleurs manquent d’entretien”, confie-t-elle. “Et plus la moitié des onduleurs sont défectueux. Ce problème n’est toujours pas résolu.” Elle ajoute que la commune “emprunte des groupes électrogène à Manihi ou à Arutua pour pouvoir recharger les batteries solaires. Le groupe tourne en permanence. Le mercredi, par contre, ils font une microcoupure pendant une heure et le redémarrent après. Mais ce n’est pas suffisant car le groupe a besoin de refroidir. Donc à chaque fois, on bousille le groupe.”



“On est habitué. Et encore, une semaine, ce n’est rien”



Tumata dit être habituée à ces coupures répétitives mais aujourd’hui, c’est la goutte d’eau. “Il y en a marre, il faut que le tāvana de Manihi et le Pays bougent pour trouver une solution urgente pour la population.”



Tumata raconte que le plus long black-out qu’elle a connu avait duré un mois. “Notre tāvana ne savait plus quoi faire. Il a pris contact avec tāvana Drollet de Manihi pour qu’il fasse quelque chose.” Notamment pour les denrées alimentaires. Tumata explique que les propriétaires des magasins “envoyaient tous leurs produits congelés au motu car ils sont équipés soit de groupes, soit de panneaux solaires et ils sont donc complètement indépendants”.



Sur un atoll comme Ahe, les coupures d’électricité sont d’autant plus problématiques que les habitants sont complètement “coupés du monde, car il n’y a pas non plus de réseau téléphonique ni internet. C’est plutôt inquiétant pour les villageois”.



Pour Tumata, il n’y a qu’une solution : “Il faut changer de groupe au lieu à chaque fois de changer les pièces”. Elle regrette aussi que les agents de la commune ne soient pas assez formés pour entretenir le groupe.



“La commune va chercher les congélateurs des habitants avec un élévateur”



Contacté, le tāvana de Ahe, Roland Reid, précise que la commune de Manihi a mis un groupe sur le Dory jeudi et le bateau est arrivé à bon port ce vendredi. Les techniciens municipaux s’y sont mis dès le jour même pour que les habitants aient de l’électricité chez eux.



Il explique que le groupe défectueux est “un groupe d’occasion que la commune a acheté il y a vingt ans à Cegelec. Normalement, il fonctionne bien, mais vendredi dernier, il nous a lâché. On a fait la vidange et puis après, il ne donnait plus d’électricité. Et selon les mécaniciens, il n’y a pas ces pièces à Tahiti car c’est un ancien modèle.”



Le tāvana assure avoir un autre groupe à l’école. Pour éviter que les denrées alimentaires ne pourrissent, “la commune va chercher les congélateurs des habitants avec un élévateur ou sinon on utilise les congélateurs de la cantine et on met la nourriture à l’intérieur. On est habitué, et encore une semaine de coupure, ce n’est rien, ça !”



Ce dernier assure que la commune a l’intention d’acheter un nouveau groupe électrogène, “mais pour cela, il faut des moyens et on va essayer d’avoir des aides, et même tāvana Drollet y pense fortement”.



Contacté également, le tāvana de Manihi, chef-lieu de Ahe, John Drollet, appelle les agents de la commune à plus de responsabilité. “Il faut qu’ils fassent bien leur travail. Mes gars sont allés pour installer le groupe et ils se sont aperçu qu’il y a beaucoup de laisser-aller. C’est bon, c’est réglé, maintenant c’est à eux à faire attention.” John Drollet a l’intention de faire des demandes de subvention pour l’obtention deux groupes électrogènes “mais aussi pour refaire le solaire de Ahe”.



