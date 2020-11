Affaire Temaru-Leroy, le curieux renvoi

Il est important pour vous d'apporter votre soutien à Oscar Temaru ?

"On est ici par solidarité politique, on apporte notre solidarité à un peuple frère qui est sous la domination coloniale qui développe plusieurs discriminations, à l'instar de ce qui se passe ce matin au tribunal pour l'affaire Tefana (...). De par nos liens historiques et politiques avec le Tavini nous nous engageons régulièrement pour se soutenir mutuellement. L'an dernier nous étions présents à Tahiti pour le procès avec le porte-parole du FLNKS pour l'affaire dite de Radio Tefana et aujourd'hui c'est la suite par rapport à une perspective judiciaire qui a été enclenché par la puissance coloniale. Comme le Vieux ne peut pas être là, nous sommes donc ici pour lui, pour le peuple Ma'ohi (...). Nous sommes une vingtaine ici à manifester, car le second référendum a beaucoup bougé le Pays, on a beaucoup de manifestations notamment dans le Sud autour de nos ressources naturelles. L'important c'est de marquer notre solidarité devant le tribunal et continuer à transcrire notre engagement politique avec l'ensemble des pays colonisés par la France et notamment les pays du Pacifique".



Que pensez vous de ce procès ?

"Il est complètement discriminatoire. Ici en Kanaky on a plusieurs radios indépendantistes ou pro-françaises qui reçoivent des centaines de millions publics. Pour nous ce n'est pas normal que radio Tefana, qui est dans la même situation se retrouve devant la justice. Il y a deux poids deux mesures alors que c'est la même justice".