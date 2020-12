Affaire JPK : L’ex-GIP Vetea Guilloux en appel 16 ans après sa condamnation

Poursuivi par ceux qu’il mettait en cause, Vetea Guilloux avait été condamné pour dénonciations calomnieuse et mensongère le 14 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Papeete à un an de prison, dont six mois de sursis, assortis d'un mandat de dépôt. Il avait fait appel et la cour d'appel de Papeete, se basant sur ses déclarations et les éléments du dossier, avait ordonné le 18 novembre 2004 un supplétif d’informations. La cour avait finalement confirmé le jugement de première instance, mais sa décision avait été cassée en 2006 par la Cour de cassation. Revenu devant la cour d'appel de Paris, le dossier avait bénéficié d'un sursis à statuer et sera donc de nouveau présenté le 5 février prochain toujours devant la juridiction parisienne.



Notons que c’est dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite aux déclarations de Vetea Guilloux que le juge d’instruction en charge de l’affaire avait procédé, en juin et juillet 2013, à la mise en examen pour "enlèvement et séquestration en bande organisée" des deux anciens agents du GIP, Tino Mara et Tutu Manate, et de leur chef de service de l'époque, Léonard, dit Rere, Puputauki, qui sont donc encore aujourd’hui mis en examen dans le cadre de l'information ouverte pour éclairer ce volet "politique" de l'enquête sur la disparition du journaliste d'investigation. Pour l'avocat de Tino Mara et de Tutu Manate, Me François Quinquis, cette prochaine convocation de Vetea Guilloux fait écho aux récentes nouvelles mises en examen de ce dossier : "Compte-tenu de l'évolution de cette information pénale que vous connaissez et de la mise hors de cause programmable et programmée de mes clients, la cour d'appel de Paris a décidé de réaudiencer l'affaire."