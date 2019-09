Affaire Boiron : Marc Ramel incarcéré

Papeete, le 3 septembre 2019 - L’ancien dirigeant du bar de nuit le Ute Ute, Marc Ramel, qui a été condamné le 29 août dernier à quatre ans de prison ferme lors du procès de l’affaire Boiron, a été interpellé hier soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Il a été déféré au parquet mardi matin puis incarcéré. Son avocat a d’ores et déjà annoncé qu’il allait faire une demande de remise en liberté.



Sous la menace d’un mandat d’arrêt, Marc Ramel a finalement décidé de rejoindre la Polynésie, ont annoncé nos confrères de la Dépêche ce matin. L’ancien dirigeant du Ute Ute a été interpellé hier soir à l’aéroport de Tahiti Faa’a en provenance d’Auckland. Le 29 août dernier, il avait été condamné en son absence à quatre ans de prison ferme pour atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans.



Il a été déféré au parquet mardi matin et incarcéré. Selon son avocat, Me Bourion, Marc Ramel était en métropole auprès de son père. Il serait cependant passé à Bangkok, pour une durée de deux jours, afin de “régler des affaires” . Il aurait ensuite rejoint la Nouvelle-Zélande afin de prendre un vol pour Tahiti.



Me Bourion, affirmant que son client avait toutes “les garanties nécessaires de représentation” a indiqué qu’il allait formuler une demande de remise en liberté dès mercredi matin.



Un autre prévenu, Henri Marin, condamné à deux ans de prison ferme dans le cadre de cette affaire, a également été interpellé à Arue. Il a lui aussi été déféré devant le parquet ce matin et incarcéré.