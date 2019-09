Affaire Boiron : Le Conseil des femmes « scandalisé »

Papeete, le 24 septembre 2019 – Après avoir salué la décision du tribunal correctionnel dans l’affaire Boiron, le Conseil des femmes de Polynésie française a réagi mardi à la remise en liberté de Thierry Barbion et Marc Ramel dans cette même affaire « avec stupéfaction et colère ».



Le Conseil des femmes de Polynésie française présidé par la représentante Tavini, Minarii Galenon, a réagi mardi à la décision de la cour d’appel de Papeete de remettre en liberté l’homme d’affaires Thierry Barbion et l’ancien gérant du Ute Ute Marc Ramel. Si le Conseil des femmes avait salué la fermeté de la décision prise par le tribunal correctionnel, l’organisation dit avoir pris connaissance de la décision rendue lundi par la cour d’appel « avec stupéfaction et colère ».



« Il n’y a qu’à parcourir les commentaires des internautes suite à ces décisions pour mesurer l’écœurement tout à fait compréhensible de ces derniers », écrit la présidente du Conseil des femmes. « Autant la décision des premiers juges nous a paru de nature à ‘réconcilier l’opinion publique avec la justice’, comme nous l’avons mentionné dans notre précédent communiqué, autant celle d’aujourd’hui confirme, l’idée d’une justice à deux vitesses, d’une justice qui protège les puissants. » Le Conseil se dit également « scandalisé » par les arguments de la cour justifiant la remise en liberté par les garanties de représentation offertes par Thierry Barbion. « Toutes les personnes incarcérées à Nuutania ont toutes, pour la plupart, leurs affaires ici ! Il faudrait donc les remettre en liberté et retirer leur passeport et les obliger à pointer hebdomadairement au commissariat ! »