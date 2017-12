Aérien : Air France s'aligne sur la baisse des prix

PAPEETE, le 16 décembre 2017 - Air France n'avait pas encore réagit aux annonces de French Blue et aux nouveaux tarifs d'Air Tahiti Nui. Cependant la compagnie française n'a pas l'intention de se laisser faire, ainsi elle dévoile de nouveaux tarifs à destination de Paris au départ de Papeete.





Aviation Geek Tahiti dévoile ce samedi les nouvelles offres tarifaires d'Air France. En effet, la compagnie française n'a pas l'intention de se laisser faire et à décidé de se lancer dans la guerre des prix initiée par French Blue. Ainsi on peut voir sur le site de la compagnie aérienne des billets aller-retour à partir de 160 000 francs, pour le mois d'avril. Ces nouveaux tarifs sont proposés en basse saison. Ainsi la compagnie s'aligne sur les nouveaux tarifs annoncée par Air Tahiti Nui, à la différence près que pour le même prix l'offre de la compagnie au tiare ne comprend pas de bagages.



Ainsi à partir de 160 000, l'offre d'Air France inclus tout, le repas et un bagage en soute de 23 kg.