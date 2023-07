Aelan Vaast et Jocelyn Poulou s'imposent à Vairao

Tahiti, le 10 juillet 2023 - Après deux week-ends de compétition, le Taiarapu Ouest Horue Festival s'est achevé dimanche à Vairao dans de belles conditions de vagues. Chez les dames, sur son spot maison à la passe de Tapuaeraha, Aelan Vaast l'a emporté en finale face aux sœurs Fierro et Maea Juventin. Du côté des hommes, Jocelyn Poulou a survolé la finale.



Pour la dernière journée de compétition au Taiarapu Ouest Horue Festival, les surfeurs ont été gâtés avec une belle houle de sud-ouest de l'ordre de 2 m à 2,50 m qui a déferlé, dimanche, dans la passe de Tapuaeraha, à Vairao. Après deux week-ends de glisse, qui ont rassemblé 150 athlètes dans les différentes catégories, la compétition a livré son verdict.



Dans le tableau féminin, pas de surprise pour la série finale avec la présence des meilleures surfeuses du moment : Aelan Vaast et les sœurs Fierro, Heimiti et Kohai. Maea Juventin complétait le heat à quatre. Et sur sa lancée de son succès à la Taapuna Master en mai dernier, Aelan Vaast a de nouveau pris le meilleur sur ses rivales. Avec un total de 11.66, la petite sœur de Kauli a devancé d'un rien Kohai Fierro et son score de 11.34. Heimiti Fierro (6.70) a pris la troisième place et Maea Juventin (4.80) a fermé la marche. Les Vaast sont actuellement en pleine forme. Car si Kauli et Aelan brillent, leur père, Gaël, est également très performant dans son surf. L'intéressé s'est en effet imposé dans la catégorie des Master.



Jocelyn Poulou prend sa revanche



Chez les hommes, 32 surfeurs étaient inscrits pour tenter de succéder à Taumata Puhetini, victorieux l'année dernière à Vairao. Parmi les prétendants, on retrouvait notamment Teiva Tairoa qui, comme Aelan Vaast, était en pleine confiance après sa victoire en mai à Taapuna. Avec Tairoa, Kevin Bourez, Steven Pierson, Hira Teriinatoofaa, Manakei Kahiha ou encore Jocelyn Poulou, finaliste malheureux l'année dernière, apparaissaient comme de sérieux concurrents.



Et Poulou a pris sa revanche, dimanche. Avec un total de 16, le natif de Mataiea a dominé les débats sur le spot de Tapuaeraha. À la deuxième place avec un score de 13.93, Felix Bourgoin a pris la deuxième place. Hira Teriinatoofa (13.73) et Teiva Tairoa (13.60) terminaient respectivement troisième et quatrième de ce Taiarapu Ouest Horue Festival.



Dans les autres catégories, en bodyboard, on note la victoire de Tehei Tahiri. En longboard, Heifara Tahutini Jr l'a emporté et en bodysurf, Steven Pierson s'est imposé.

