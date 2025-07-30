

Action de Gaz de Tahiti contre Mana Gaz : l'affaire renvoyée au 3 octobre

Tahiti, le 29 août 2025 – Le tribunal mixte de commerce a renvoyé vendredi le dossier portant sur l'action intentée par Gaz de Tahiti contre Mana Ito et Mana Gaz au 3 octobre.



Il y a deux semaines, Gaz de Tahiti a engagé un recours pour concurrence déloyale contre les sociétés Mana Ito et Mana Gaz. La requérante demande notamment la somme de 107,5 millions de francs au titre des dommages et intérêts.



Lors de la première audience de mise en état devant le tribunal mixte du commerce qui s'est déroulée vendredi matin, l'affaire a été renvoyée au 3 octobre prochain afin que les parties puissent échanger sur le dossier.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 29 Août 2025 à 09:09




