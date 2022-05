Accord de principe entre ATN et Air Rarotonga

Tahiti, le 30 mai 2022 – La compagnie aérienne des Îles Cook a signé ce lundi un accord avec Air Tahiti Nui pour se connecter au réseau international de la compagnie au tiare. L'objectif est de rétablir une connexion avec les touristes américains. Deux vols par semaine entre Tahiti et Rarotonga devraient être mis en place à la fin de l'année.



Les liaisons aériennes entre Rarotonga et Tahiti vont se développer. Un "Memorandum of Understanding" (MOU), accord de principe bilatéral entre Air Tahiti Nui (ATN) et Air Rarotonga, a été signé ce lundi midi à la Présidence de la Polynésie française, en présence des représentants des deux groupes aéronautiques, du Premier ministre des Îles Cook et du président Édouard Fritch. Les deux chefs de gouvernement ont, en effet, mis à profit le Blue Climate Summit pour entamer des discussions de partenariat économique, le 14 mai dernier. L'objectif de l'accord signé ce lundi est de permettre à la compagnie des Îles Cook de se connecter au réseau international de la compagnie polynésienne et garantir ainsi une meilleure desserte pour les touristes d'Amérique du nord.



"Nous avions un vol direct pour Los Angeles avec Air New Zealand qui a maintenant disparu à cause de la pandémie", explique Ewan Smith, Directeur d'Air Rarotonga. Les difficultés économiques rencontrées par la compagnie néo-zélandaise en raison de la pandémie rendent très hypothétique le retour de cette desserte. Avant la crise sanitaire, les touristes américains représentaient environ 10% de l'afflux touristique aux Îles Cook, mais le Premier ministre espère maintenant voir ce chiffre se développer, maintenant que son pays ouvre à nouveau ses frontières fermées pendant deux ans à cause de la crise sanitaire. Avant la pandémie, un vol hebdomadaire opéré par Air Tahiti permettait de rallier la capitale des Îles Cook depuis Faa'a. Ce vol n'a toujours pas repris à ce jour.



Deux vols par semaine pour commencer



Pour rétablir la connexion vers les USA, la compagnie rarotongienne propose d'opérer la liaison pour Tahiti avec sa flotte domestique, la flotte d'ATN assurant le trajet vers Los Angeles. Pas question d'envoyer les boeings d'ATN à Avarua dans un premier temps. Sur les deux trajets, ce seront des vols conjoints, un seul billet sera nécessaire au touriste en provenance ou à destination de la Californie. Ewan Smith a évoqué dans un premier temps deux liaisons par semaine entre Rarotonga et Tahiti, avant d'envisager un éventuel développement.



Le directeur d'air Rarotonga souhaiterait que les premières liaisons se fassent à la fin de cette année, après la haute-saison néo-zélandaise. Le PDG d'ATN parle d'un accord "gagnant, gagnant". "On est présent aux États-Unis, on a une force de vente, on a des accords. On va pouvoir leur faire bénéficier de tout ça. À terme on pourra proposer des vols New York – Rarotonga, avec nos autres partenaires", ajoute-t-il en évoquant une "mutualisation des efforts commerciaux" entre les deux compagnies. La direction de la compagnie au tiare semblait confiante dans sa capacité à attirer d'autres partenaires du Pacifique sud souhaitant bénéficier de ses liaisons vers la côte ouest des États-Unis qui vont s'élargir avec la desserte prochaine de Seattle.



Une centaine de touristes supplémentaires



Ces deux vols pourraient faire transiter une centaine de touristes supplémentaires en Polynésie française et Édouard Fritch mise sur le fait qu'ils passeront quelques nuits dans les hôtels polynésiens. "Notre tourisme est un tourisme de circuit", a-t-il rappelé et cet accord est aussi, pour lui, une opportunité d'en élargir l'offre.



La Présidence n'a pas souhaité commenter la pertinence de mener des discussions sur le développement de vols commerciaux à l'occasion d'un sommet international consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. "Pour rallier Los Angeles depuis Rarotonga, il faut passer par Auckland ce qui rajoute 12 heures au trajet ; tandis qu'un vol direct pour Tahiti se fait en 2h30" et représentera donc moins d'émission de CO2, a constaté de son côté Mathieu Bechonnet, le directeur général d'ATN, en insistant sur les efforts de l'industrie aéronautique en général et sa compagnie en particulier pour réduire leurs émissions carbonées.

Rédigé par Antoine Launey le Mardi 31 Mai 2022 à 00:12 | Lu 219 fois