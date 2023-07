Accord de coopération dans la police entre Pékin et Îles Salomon

Pékin, Chine | AFP | lundi 09/07/2023 - La Chine et les Îles Salomon ont signé lundi un nouvel accord de coopération dans le domaine de la police, renforçant ainsi leur partenariat, quatre ans après la rupture des liens entre ces îles et Taïwan.



Le "plan de mise en oeuvre", qui porte sur la période 2023-2025, est l'un des neuf documents signés lundi à l'issue des discussions entre le Premier ministre Manasseh Sogavare, en visite à Pékin, et son homologue chinois Li Qiang au palais du Peuple.



Le développement des relations entre les deux pays, ces quatre dernières années, a été "très fructueux", a souligné M. Li.



La décision des Îles Salomon de basculer leurs liens diplomatiques de Taïwan à Pékin en 2019 était "la bonne décision, conforme à l'air du temps", a-t-il ajouté.



De son côté, M. Sogavare a estimé que son pays a "beaucoup à apprendre de l'expérience de développement de la Chine".



Les deux pays ont également signé un accord sur un "projet d'assistance technique sportive" alors que la capitale des Îles Solomon, Honiara, accueillera cette année les Jeux du Pacifique. Pékin est d'ailleurs chargé de la construction du stade où se tiendront les Jeux.



M. Sogavare est en Chine jusqu'à samedi. Il doit inaugurer officiellement l'ambassade de son pays à Pékin et visitera aussi les provinces de Jiangsu (est) et Guangdong (sud), au poids économique important.



En 2019, les Îles Salomon, qui jusque-là ne reconnaissaient que Taïwan, avaient coupé les liens avec cette dernière et établi des liens diplomatiques avec Pékin.



Cet archipel du Pacifique sud et pays pauvre est devenu l'épicentre inattendu d'un bras de fer diplomatique entre la Chine et les Etats-Unis, après avoir signé en 2022 un vaste accord de sécurité, aux contours flous, avec Pékin.



La Chine et les Îles Salomon ont toutes deux nié que le pacte conduirait à l'établissement d'une base navale chinoise permanente, mais les détails de l'accord n'ont jamais été révélés.



En février, les Etats-Unis avaient quant à eux rouvert leur ambassade à Honiara, 30 ans après sa fermeture.



"Ce n'est pas dans l'intérêt de notre peuple et de notre pays de prendre parti et de s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres", a affirmé samedi le Premier ministre Sogavare à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays.

le Lundi 10 Juillet 2023 à 07:12 | Lu 121 fois