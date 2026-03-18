

Accord de cessez-le-feu: le Liban s'engage à empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël (communiqué américain)

Tahiti le 16 avril 2026. Le Liban s'engage à prendre des "mesures concrètes" pour empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël dans le cadre du cessez-le-feu entre les deux pays qui doit entrer en vigueur dans quelques heures, a indiqué le département d'Etat américain dans un communiqué.





"A compter du 16 avril 2026, à 17H00 (21H00 GMT), et avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement libanais prendra des mesures concrètes pour empêcher le Hezbollah et tous les autres groupes armés non-étatiques rebelles présents sur le territoire libanais de mener des attaques, des opérations ou des activités hostiles contre des cibles israéliennes", selon le texte.



Le Hezbollah libanais a dit vouloir respecter le cessez-le-feu à condition qu'Israël arrête complètement les hostilités, dont les assassinats qui visent ses membres, selon un député de la formation pro-iranienne.



Israël de son côté "se réserve le droit de prendre, à tout moment, toutes les mesures nécessaires en légitime défense contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours", affirme le document américain, qui précise que la cessation des hostilités "ne doit pas faire obstacle à l'exercice de ce droit".



Israël s'engage aussi à ne pas mener d'opération militaire offensive contre des cibles libanaises.



Selon un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat, ce document a été négocié avec les parties israélienne et libanaise en parallèle des appels mercredi et jeudi du président Donald Trump aux dirigeants d'Israël et du Liban.



Le président américain a annoncé jeudi qu'Israël et le Liban s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu de dix jours incluant le Hezbollah pro-iranien et que les dirigeants des deux pays se rencontreraient prochainement à la Maison Blanche.



Cette période initiale "pourra être prolongée d'un commun accord entre le Liban et Israël si les négociations progressent et si le Liban démontre concrètement sa capacité à faire valoir sa souveraineté", ajoute le texte du département d'Etat.



Cela vise "à créer les conditions nécessaires à des négociations menées de bonne foi en vue d'une paix et d'une sécurité durables", conclut le document, publié deux jours après les premiers pourparlers directs entre Israël et le Liban, mardi à Washington.

Rédigé par AFP le Jeudi 16 Avril 2026 à 12:47 | Lu 62 fois





