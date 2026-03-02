

Accident mortel en Seine-et-Marne: le jeune conducteur aurait consommé du protoxyde d'azote

Paris, France | AFP | dimanche 08/03/2026 - La consommation de protoxyde d'azote pourrait être l'une des causes d'un accident qui a tué trois hommes dimanche en Seine-et-Marne, quand le véhicule conduit par un jeune de 19 ans a percuté un platane, a-t-on appris auprès du parquet de Meaux.



"La vitesse excessive et la consommation de protoxyde d'azote seraient les causes de l'accident", survenu dimanche vers 03H50 sur une route départementale, à Sainte-Aulde, a indiqué le procureur de la République de Meaux Jean-Baptiste Bladier.



Le jeune conducteur, né en 2007, "avait un ballon dans la bouche et une bouteille de protoxyde d'azote entre les pieds", a relevé le chef du parquet.



Il n'était titulaire du permis de conduire que depuis un mois et demi. L'accident s'est produit en ligne droite et dans un contexte de "très mauvaise visibilité due au brouillard", a précisé le procureur.



A l'arrivée de la patrouille, quelques minutes après, un seul véhicule était accidenté contre le platane avec à son bord, quatre occupants dont trois déjà décédés.



Un quatrième passager, un jeune homme né en 2000, grièvement blessé, a été évacué "en urgence absolue" vers un centre hospitalier, a indiqué la gendarmerie.



Surnommé "gaz hilarant", le protoxyde d'azote est inhalé pour ses effets euphorisants via des ballons de baudruche et a été pointé du doigt dans la hausse de la mortalité routière l'année dernière.

