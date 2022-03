Accident mortel à Hiva Oa

Hiva Oa, le 29 mars 2022 – Un accident de la circulation a couté la vie à un motard lundi après-midi sur l'île de Hiva Oa. Le chauffeur du deux-roues a percuté une camionnette et est décédé quelques heures plus tard.



Lundi, en milieu d'après-midi, un grave accident de la circulation s'est produit sur l'île de Hiva Oa sur la portion de route reliant le village de Atuona et l'aéroport, impliquant une camionnette et une moto. Le pilote de la moto, malgré l'intervention rapide des pompiers qui l'ont transporté au dispensaire de Atuona, est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures.



Habitant Hiva Oa avec sa femme et père d'un enfant en bas âge, la victime âgée seulement de 30 ans était originaire de l'île voisine de Tahuata où il a été rapatrié mardi dans l'après-midi, après une cérémonie religieuse qui s'est déroulée en l'église de Atuona. Pas moins de cinq bateaux ont accompagné sa dépouille afin de rejoindre sa dernière demeure sur son île natale.



La brigade de gendarmerie de Hiva Oa a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du drame et les responsabilités des personnes mises en cause dans cet accident. Les analyses effectuées sur le conducteur de la camionnette ont révélé qu'il n'avait consommé ni produits stupéfiants, ni alcool.