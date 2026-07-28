

Accident mortel à Faa’a

Tahiti le 11 août 2026 – Ce mardi matin un homme d’une cinquantaine d’années est décédé à Faa’a suite à un accident de la route.



Encore un nouveau mort sur nos routes ce mardi matin. L’accident a eu lieu à Faa’a précisément à Hotuaraea dans les environs de 6heures20. Selon les éléments recueillis auprès de la police municipale de Faa’a deux scooters en cause. L’'un des deux pilotes, âgé d’une cinquantaine d’années, est décédé, et ce malgré l’intervention rapide des pompiers puis du Samu sur place.



Et toujours selon nos informations le deuxième conducteur a été évacué en urgence au CHPF de Taaone dans un "état assez grave". On ignore pour l’instant si son pronostic vital est engagé.



Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminé. Une enquête en cours.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 11 Août 2026 à 09:46 | Lu 4436 fois



