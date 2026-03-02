

Accident de la route à Moorea : le conducteur était sous emprise d'alcool et de stupéfiant

Tahiti, le 23 mars 2026. Une enquête a été ouverte après le dramatique accident de la route survenu vendredi 20 mars au PK 22 à Papetoai, sur l’île de Moorea. Selon les éléments du parquet ce lundi matin, le conducteur à l’origine de la collision, interpellé par les forces de l’ordre, était sous l'emprise de "l’alcool et de cannabis".

Selon les informations de nos confrères de Polynésie Première, un automobiliste circulant seul à bord d’une camionnette aurait d’abord percuté un père de famille et son enfant de trois ans qui marchaient au bord de la route, avant de heurter un scooter puis un vélo électrique dans la soirée.



Le piéton, âgé de 35 ans et d’origine wallisienne, est décédé des suites de ses blessures après sa prise en charge par le SMUR et son évacuation vers l’hôpital du Taaone à Tahiti. Son enfant, âgé de trois ans, fait partie des blessés et a été évaqué à l'hôpital de Taoone de Tahiti "dans un étât critique".





Le juge à été saisi et les circonstances exactes de ce drame restent à être déterminées.





Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 23 Mars 2026 à 08:11 | Lu 1673 fois



