Accident dans un parc d'attraction: mort du père, sa fille entre la vie et la mort

Marseille, France | AFP | lundi 31/07/2023 - Un père d'une trentaine d'années, gravement blessé dimanche avec sa fillette de quatre ans lorsqu'un château fort gonflable d'un parc d'attraction dans le Var a été emporté par le vent, est décédé, a indiqué lundi le parquet de Draguignan.



Le "pronostic vital de la petite fille demeure engagé", a-t-il ajouté.



Dimanche après-midi, "sous l'effet de fortes bourrasques de vent, une animation de type château fort s'envolait, projetant à une cinquantaine de mètres" les victimes dans ce parc, baptisé Wonderland Waterpark et situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, a précisé le parquet de Draguignan dans un communiqué.



En arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours, le père et sa fille avaient pu retrouver une activité cardiaque avant leur hélitreuillage vers des hôpitaux marseillais.



Le père est ensuite décédé dimanche en fin de journée.



"Le vent s'est levé et la structure a été mise à mal, donc ils (les gérants du parc) ont décidé de suspendre l'activité. C'est à ce moment-là que l'accident a eu lieu", a précisé à l'AFP le procureur par intérim de Draguignan, Guy Bouchet.



L'enquête, ouverte pour blessures et homicides involontaires, a été confiée à la gendarmerie.



Le parc aquatique a ouvert en juin.



"Comment un parc aquatique que l'on avait accepté sur le territoire communal pour apporter de la joie, du bonheur à des enfants a-t-il pu se transformer en un engin de mort qui a terrassé toute une famille? C'est ce que nous dira l'enquête en cours", a écrit sur Facebook le maire, Alain Decanis de cette commune située à une quarantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence.



Le Var était dimanche en alerte rouge feux de forêt en raison de la reprise du vent. Selon Météo France, il soufflait à environ 55 km/h dans cette partie ouest du Var.

