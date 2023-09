ATN, un bilan 2022 déficitaire malgré une activité en hausse

Tahiti, le 19 septembre 2023 - La semaine dernière, Air Tahiti Nui a révélé son rapport d'activité sur l'année 2022. Malgré une bonne reprise de l'activité après deux années de Covid-19, la compagnie au tiare accuse un déficit de 2,893 milliards.



La compagnie au tiare n'a pas chômé en 2022, comme le révèle son rapport d'exercice publié la semaine dernière. Après deux années marquées par la crise du Covid-19, l'activité d'Air Tahiti Nui a repris de plus belle. En témoignent la reprise des vols vers Tokyo et Auckland, mais également l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Seattle. Cependant, malgré ce regain d'énergie – qui place ATN comme leader du trafic à destination et en partance de Tahiti – la compagnie aérienne affiche un bilan comptable déficitaire. En effet, ATN accuse une perte de 2,893 milliards de francs sur l'exercice écoulé, avec un chiffre d'affaires net de 34 milliards. À titre de comparaison, en 2021, Air Tahiti Nui était bénéficiaire de 4,664 milliards.



Ce bilan négatif pourrait s'expliquer de plusieurs façons. Notamment avec une masse salariale en forte hausse l'an passé. Après avoir dégraissé pendant la pandémie, la compagnie a dû réembaucher, faisant ainsi passer son nombre d'employés de 596 en 2021 à 654. Les charges de personnel augmentant au passage de 1,1 milliard. Rappelons également que pour pallier le déficit lié à la crise Covid, le Pays avait injecté, en 2021, 6 des 36 milliards du second prêt garanti par l'État, dans les caisses de la compagnie. La même année, le Pays avait accordé à ATN, la même, une subvention d’équilibre (non remboursable) de 8,1 milliards de francs. Ces sommes ne rentrent pas dans le calcul du chiffre d’affaires de la compagnie.



Leader du Pacifique



Malgré un bilan comptable déficitaire donc, ATN, en 2022, a consolidé sa place de leader aérien en Polynésie. Ainsi, sur les 218 750 touristes à avoir visité le fenua l'an passé, 86 000 ont choisi la compagnie au tiare. Sur les axes internationaux aussi, ATN est leader, en assurant 42,6% du trafic avec 387 000 passagers. Le taux moyen de remplissage des avions a, lui, augmenté de 18 points par rapport à l'année passée, pour atteindre 77%.



Toujours dans ce rapport, la compagnie espère, pour 2023, augmenter encore son activité malgré “l'instabilité internationale liée à la crise en Ukraine et l'environnement inflationniste”. Selon ATN, le “nombre de passagers transportés devrait poursuivre sa progression et permettre d’améliorer le coefficient moyen de remplissage. Le fret continuera d’assurer des revenus substantiels à la compagnie et les ventes ancillaires seront redynamisées”. Pour atteindre ses ambitions, Air Tahiti Nui compte beaucoup sur sa nouvelle ligne à destination de Seattle dans sa boucle vers l'Hexagone. Pour rappel, ATN fêtera son 25e anniversaire en fin d'année.