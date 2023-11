ATN fête ses 25 ans

Tahiti, le 20 novembre 2023 – La compagnie à la tiare, Air Tahiti Nui, fêtait ce lundi 25 ans d'histoire aéronautique, mais aussi humaine. L'occasion pour la direction de féliciter toutes celles et ceux qui ont contribué au développement de la compagnie, et qui continuent de le faire.



Elle a su se transformer en véritable fierté territoriale. La compagnie Air Tahiti Nui (ATN) a fêté ce lundi 20 novembre, dans le hall de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, ses 25 ans. Entourée de tous ses partenaires – des plus petits aux plus grands – ainsi que de ses divers actionnaires, la compagnie aérienne en a profité pour faire une rétrospective de ses 25 ans d'histoire : “Le 20 novembre 1998, décollait le premier vol d'Air Tahiti Nui à destination de Los Angeles”, se souvient Michel Monvoisin, président directeur général d'ATN. “Nous avons transporté plus de 10 millions de passagers à travers le Pacifique, l'Asie, l'Amérique ou encore l'Europe. Ce fut 25 ans de fierté, 25 ans de passion. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement 25 ans de succès commercial que je tiens à souligner. Non, notre mission, ce n'est pas juste de transporter des personnes d'un point A à un point B. Notre mission, c'est aussi et surtout de promouvoir notre pays, notre culture, notre hospitalité tahitienne dans le reste du monde.”



Et la compagnie peut se réjouir d'avoir tenu l'épreuve du temps et des crises successives. Fier, Michel Monvoisin a tenu à rappeler les périodes difficiles qui ont forgé le caractère de la compagnie. “On a tout connu. Le 11 septembre 2001, la crise financière de 2008, l'éruption d'un volcan islandais et surtout la crise sanitaire de la Covid-19, la pire de toute. Nous n'avons jamais abandonné aucun de nos passagers, qu'ils soient locaux ou internationaux. Nous avons assuré l'approvisionnement du pays aussi, nous sommes allés chercher des masques en Chine, nous nous sommes adaptés lorsque les États-Unis étaient fermés à Schengen… Nous avons assuré un lien avec le monde et nos principaux marchés étrangers malgré tout.” Et la compagnie a surtout su très vite rebondir, en ajoutant de l'offre en sièges et en ouvrant une nouvelle route vers Seattle malgré une concurrence ardue. Une diversification de l'offre et une exigence de la qualité de son service récompensées par de nombreux prix en 2023 dont celle de la meilleure compagnie 5-étoiles au classement Apex.



Mais si l'heure était aux festivités, c'était le regard déjà tourné vers l'avenir que Michel Voisin abordait ce 25e anniversaire : “Ce qui est important aujourd'hui, c'est la continuité. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons organisé, pour les 25 ans d'ATN, un forum des métiers. Ils étaient environ 350 jeunes à être venus, la semaine dernière, découvrir les 165 métiers différents que compte la compagnie. Aujourd'hui, il faut penser au futur, susciter des vocations”.