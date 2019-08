ATN bénit son dernier Dreamliner, le « Tetiaroa »

Lors de cette bénédiction, le P-dg de la compagnie, Michel Monvoisin, a souligné le travail produit par ses équipes : « Cet avion, le dernier de la première commande, représente l’aboutissement de quatre années de travail. Le public ne réalise pas encore mais cela a été intense car on ne change pas une flotte comme ça surtout quand on passe d’un type d’appareil à un autre. Cela a été une masse de travail pour tout le monde : pour l’ensemble du personnel, l’équipe projet, les pilotes, les navigants et les mécaniciens. Nous étions attendus au virage et nous sommes dans les temps, conformes à notre planning. Tout s’est déroulé comme cela était prévu et c’est une grande satisfaction que ce challenge ait abouti. Il y une forme de soulagement aujourd’hui, mais aussi de joie et d’émotion. »



Pour le renouvellement de sa flotte, la compagnie au Tiare avait opté en 2015 pour l’acquisition de quatre appareils de type Boeing Dreamliner, dont deux exploités en location. Les deux autres appareils ayant été acquis en pleine propriété. L’investissement pour ces achats est de l’ordre de 50 milliards de Fcfp.



Dès le mois de septembre, le « Tetiaroa » remplacera le dernier Airbus de la flotte d’ATN. A partir de ce moment, la compagnie au tiare n’exploitera plus que des Dreamliner pour ses vols.