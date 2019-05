A peine élue, la présidente du Conseil des retraites démissionne

Manuia Maiti et Régis Chang, respectivement présidente et vice-président du tout nouveau COSR ont déposé leur démission, mardi 28 mai, lors de la première réunion de travail de cette instance consultative créée par la récente réforme des retraites et chargée de "surveiller l'évolution des régimes de retraites et de formuler des propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement solidaire".Tous deux étaient élus depuis l’assemblée constitutive du 16 mai dernier . A l'époque, le quorum avait été à peine réuni. Seuls 9 membres sur 13 étaient présents ou représentés, avec une prééminence des organisations syndicales de salariés malgré l’absence de la CSTP/FO et de A Ti'a i Mua. La candidature de Manuia Maiti à la présidence du COSR avait alors été proposée par Cyril Le Gayic (CSIP), pour contrer un accord entre les organisations patronales et les représentants de A Ti'a i Mua et la CSTP-FO. Accord qui prévoyait de confier la présidence de la CPS à un syndicaliste et celle du COSR à un patron."Je ne m’attendais pas du tout à avoir le poste de présidente du COSR, expliquait Manuia Maiti, autoentrepreuse de 34 ans, à l’issue de cette réunion. Ce sont les syndicats qui ont proposé ma candidature. J’étais étonnée."