

À la rencontre des dauphins de Moana Ora

Moorea, le 28 juin 2026 - Après avoir récemment ouvert ses portes au public, le sanctuaire de l’association Moana Ora, qui a repris l’ancien Moorea Dolphin Center, accueille désormais les écoles de Moorea. Jeudi matin, des élèves de CM 2 de Papetoai ont découvert les dauphins Hina et Kuokoa ainsi que des activités ludiques autour du monde marin.



Jeudi matin, des élèves de CM 2 de l'école primaire de Papetoai ont découvert le sanctuaire de l'association Moana Ora, installé sur le site de l'ancien Moorea Dolphin Center où vivent les deux dauphins Hina et Kuokoa. Après avoir récemment accueilli le grand public, l'association ouvre désormais ses portes aux écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection du monde marin.



Les enfants ont effectué le trajet à vélo depuis leur école pour une sortie pédagogique couplée au programme Savoir Rouler à Vélo, soutenu par la commune de Moorea-Maiao. Depuis le 1er janvier 2026, l'ancien delphinarium est officiellement devenu un sanctuaire géré par l'association Moana Ora. “Le delphinarium a été créé en 1994 par la compagnie américaine Dolphin Quest et a fonctionné jusqu'en décembre 2025. Nous avons ensuite décidé d'arrêter cette activité pour prendre en charge le bien-être des deux dauphins au sein de l'association Moana Ora”, explique Yann Panhelleux, directeur animalier en charge des opérations. “Notre mission principale est de continuer à prendre soin de nos deux dauphins, mais aussi de développer des programmes éducatifs, de recherche et de conservation. L'éducation sera vraiment au cœur de notre projet, en privilégiant un lien fort avec la culture polynésienne.”



Nouveauté dans le fonctionnement : les visiteurs ne sont plus mis en contact avec les dauphins ; mais peuvent toujours les découvrir à distance. “Il n'y a plus d'immersion dans l'eau ni de programme interactif avec le public. Nous voulons accompagner la transformation du delphinarium en véritable sanctuaire. Les soins et les interactions avec les animaux sont exclusivement assurés par leurs soigneurs.” Cette évolution répond à une prise de conscience mondiale sur la protection des mammifères marins, notamment en captivité : “Nous voulons être acteurs de ce changement et mettre toute notre expertise au service du bien-être de nos dauphins, tout en sensibilisant le public à la conservation des espèces.”



Découverte par le jeu



Au cours de leur visite, les élèves de Papetoai ont aussi participé à des ateliers consacrés à la biodiversité marine polynésienne. Grâce à “l'arbre du vivant”, ils ont découvert les liens entre les différentes espèces vivantes, avant d'aborder la place qu'occupent les baleines, les dauphins, les requins, les tortues ou encore les raies dans la culture polynésienne.



Pour cette première année, les visites scolaires sont proposées gratuitement aux écoles de Moorea, tandis que les établissements de Tahiti pourront en bénéficier pour “un tarif symbolique” : “Nous souhaitons accueillir le plus grand nombre d'enfants possible afin de partager avec eux la richesse de la biodiversité polynésienne et contribuer à former les générations de demain”, insiste Yann Panhelleux, qui invite les établissements scolaires à venir découvrir ce nouvel espace dédié à l'éducation et à la conservation.



Jeudi, cette matinée a visiblement été très intéressante pour les jeunes visiteurs, comme en témoigne Ravahau Teniarahi, âgée de 10 ans : “Je pense que ça nous a appris beaucoup de choses sur les dauphins et les cétacés. C’était vraiment intéressant et j’aimerais revenir encore une fois. On apprend en jouant. On avait par exemple des cartes et on devait deviner où placer notre être vivant sur l’arbre du vivant. Concernant les dauphins, j’ai retenu que ce sont des animaux très beaux et qu’il faut les préserver”, a-t-elle réagi.



Un sentiment partagé par Heevainani, âgée de 11 ans : “On s’est amusé, on a appris beaucoup de choses, notamment sur les dauphins, les tortues et les baleines. J’ai appris qu’une baleine pouvait mesurer jusqu’à 18 mètres et qu’il existait différentes familles de baleines. On a aussi participé à des activités ludiques”, s’est-elle réjouie.



Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 28 Juin 2026 à 12:09 | Lu 242 fois



