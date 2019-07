"A la recherche de nos racines", une expo sur la généalogie des Polynésiens

Papeete, le 22 juillet 2019- Louis Shan Sei Fan et Philippe Siu présentent jusqu'au 28 juillet leur nouvelle exposition "A la recherche de nos racines" à la mairie de Punaauia. A travers une centaine de panneaux, arbres ou autres rosaces, les deux hommes se sont plongés dans la généalogie de nombreuses familles polynésiennes.



Louis Shan Sei Fan et Philippe Siu sont tous les deux des aficionados de généalogie. Pendant une semaine , jusqu'au 28 juillet, ils vont exposer de nombreux documents dans le cadre de leur nouvelle exposition "A la recherche de nos racines" dans le hall de la mairie de Punaauia. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà organisé deux expositions cette année.

" La première édition était consacrée exclusivement à l’histoire et l’origine de la communauté chinoise de la Polynésie française, particulièrement sur le 'Siang'. On a élargi la seconde exposition aux familles polynésiennes, notamment celles des grands chefs coutumiers et des familles royales avec un chapitre particulier consacré aux nombreux descendants des colons qui ont marqué l’histoire du Pays. Cette exposition s’inscrit dans la continuité des deux précédentes qui ont eu lieu à l’Assemblée et à la Chambre de Commerce en janvier et en avril derniers", détaille Louis Shan Sei Fan.