À la mémoire des morts en Indochine

Tahiti, le 8 juin 2021 - A l'occasion de la Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, une cérémonie a été organisée ce matin au monument aux morts de l'avenue Pouvana'a a Oopa. Frédéric Sautron, chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier, a présidé la commémoration.



Le 8 juin célèbre la Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. A cette occasion, une cérémonie commémorative devant le monument aux morts de l'avenue Pouvana'a a Oopa s'est tenue ce matin. Après avoir fait lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Frédéric Sautron, chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier et représentant du haut-commissaire de la République, a déposé une gerbe à la mémoire des anciens combattants disparus durant la guerre d'Indochine entre 1946 et 1954.



A ses côtés, le vice-président Tearii Alpha, la vice-présidente de l'assemblée de Polynésie française Sylvana Puhetini, le septième adjoint à la mairie de Papeete Marcelino Teata, le lieutenant-colonel Olivier Legrand, représentant le commandant supérieur des forces armées de Polynésie française, le conseiller économique, social et environnemental "Pico" Yan Tu et le premier vice-président du Cesec Stanley Ellacott étaient présents.