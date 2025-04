À la découverte de la MFR de Papara

Tahiti, le 22 avril 2025 – La maison familiale rurale de Taharu’u organise deux journées portes ouvertes, ce vendredi et ce samedi, pour présenter ses filières et ses ambitions qui intéresseront autant les familles que les futurs agriculteurs.





C’est un événement annuel incontournable pour les élèves et l’équipe pédagogique de la MFR de Papara. Rendez-vous est fixé vendredi 25 avril, de 9 heures à 15 heures, et samedi 26 avril, de 8 heures à 14 heures, pour découvrir les formations (agriculture, services aux personnes et vente, service civique) et les projets en cours à travers des stands, des expositions et des visites.



La filière Tiare tahiti sera mise à l’honneur vendredi, à 10h30, lors d’une conférence, de même que l’utilisation du biodigesteur en faveur de la production de gaz, samedi, à 10 heures. “On veut encourager les agriculteurs et les familles à optimiser leurs déchets verts. C’est aussi l’occasion d’aider des porteurs de projet à travers le don de plants de tiare tahiti. D’ailleurs, des partenaires comme l’Adie et la direction de l’Agriculture seront présents”, invite le directeur de l’établissement, Cédric Techer. Plus d’infos sur la page Facebook de la

C’est un événement annuel incontournable pour les élèves et l’équipe pédagogique de la MFR de Papara. Rendez-vous est fixé vendredi 25 avril, de 9 heures à 15 heures, et samedi 26 avril, de 8 heures à 14 heures, pour découvrir les formations (agriculture, services aux personnes et vente, service civique) et les projets en cours à travers des stands, des expositions et des visites.La filière Tiare tahiti sera mise à l’honneur vendredi, à 10h30, lors d’une conférence, de même que l’utilisation du biodigesteur en faveur de la production de gaz, samedi, à 10 heures. “On veut encourager les agriculteurs et les familles à optimiser leurs déchets verts. C’est aussi l’occasion d’aider des porteurs de projet à travers le don de plants de tiare tahiti. D’ailleurs, des partenaires comme l’Adie et la direction de l’Agriculture seront présents”, invite le directeur de l’établissement, Cédric Techer. Plus d’infos sur la page Facebook de la MFR de Taharu'u-Papara

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 22 Avril 2025 à 15:32 | Lu 297 fois