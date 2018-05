À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 4 mai

À la une – Hao a du plomb dans l’aile

Si on savait déjà que les sols de Hao étaient pollués par du plutonium, des métaux lourds, des hydrocarbures et du pyralène, on connaissait moins la présence encore plus importante de plomb à Makemo également. Des études transversales sur les populations de ces deux atolls sont actuellement menées afin d'en déterminer l'origine. Les résultats finaux des travaux devraient être connus du grand public d'ici fin 2018-début 2019, mais une piste semble d'ores et déjà se dégager : l'eau, recueillie notamment dans les toitures, pourrait être le vecteur de la contamination des habitants. Aussi, l'impact environnemental de l'élevage industriel de poissons et les risques de ciguatera pourraient mettre à mal la future ferme aquacole à Hao, construite sur l'ancienne base arrière du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP).



Dossier – Kauai : l’exemple à suivre pour Tahiti

Kauai, île de l’archipel hawaiien, possède de grandes similitudes de consommation d’énergie avec Tahiti. En moins de quinze ans, la part des énergies renouvelables y a été multipliée par six grâce à la gestion par une coopérative citoyenne d'usagers du service public de l'électricité. Certainement un modèle à suivre.



Politique – L’analyse du 1er tour

Si je me comportais comme les (ir)responsables politiques, je proclamerais : "Je vous l’avais bien dit". Oui, j’avais mis en évidence qu’il n’y avait pas d’espace politique en dehors des trois "grands" partis (Tahiti Pacifique, n° 374). Oui, j’avais pronostiqué que les abstentionnistes représenteraient un pourcentage plus élevé que les scores des partis (n° 379). De fait, si on regarde les résultats par rapport aux inscrits, l’abstention c’est 38,5 % quand le Tapura fait "seulement" 26,15 % (ce qui n’enlève rien à son succès).



Culture – Les tableaux de sable de Martine Martre

Mélanges d'influences polynésiennes et languedociennes, les oeuvres de Martine Martre sont impressionnantes de réalisme. Créés de façon unique, ses tableaux de sable ont été exposés pour la première fois en métropole en mai dernier, et seront de nouveau dévoilés au public hexagonal en 2018 et 2019. Rencontre avec une passionnée, qui fige dans le temps des scènes de vie quotidienne.







Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.



Disponible également :



• Sur mobile via l'application gratuite [Tahiti Kiosque]urlblank:https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)



• Via [la boutique en ligne]urlblank:https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-380-4-mai-2018_p140.html