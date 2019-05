À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 31 mai

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 408 sort demain, vendredi 31 mai, dans les kiosquesAu sommaire :A la Une de Tahiti PacifiqueLa vie paisible des habitants des hauteurs de la Presqu’île à Puunui est de nouveau mise à mal par un projet de parc éolien, contre lequel l’association syndicale des lots 1 à 30 est vent debout.Après la porcherie industrielle mise en stand-by, un parc éolien a-t-il plus de chances de voir le jour ? Un avis d'appel d'offres public à la concurrence pour la réalisation d'une étude de faisabilité, dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement agricole intégrant une ferme éolienne sur le domaine de Tauraatua, a été lancé dans le JOPF du 28 mai.Malgré une volonté politique annoncée de sortir de l’impasse, le sensible sujet des zones rouges intégrées au Plan de prévention des risques naturels avance difficilement, au grand dam des associations de propriétaires terriens. Un zonage certainement mal dessiné, un service de l’Urbanisme aux mesures trop drastiques, un manque de géotechniciens sont à l’origine de constructions sauvages par des propriétaires las des tracasseries administratives et incapables d’assumer des coûts onéreux de mise en conformité.Multi-récompensé pour ses documentaires, diffusés notamment dans le cadre du Fifo, Jacques Navarro-Rovira est sur le point de repartir en métropole. Installé au fenua depuis bientôt vingt-cinq ans, il revient pour Tahiti Pacifique sur sa carrière riche en rencontres et présente ses prochains projets cinématographiques. Portrait d’un artiste au regard unique, qui a marqué le paysage audiovisuel local de son empreinte singulière.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne