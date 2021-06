À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 4 juin 2021

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 456 sort demain, vendredi 4 juin 2021, dans les kiosquesAu sommaire :“La loi est dure, mais c’est la loi.” Cette maxime est parfois mise à mal par nos us et coutumes locaux. Le fonctionnement politique traditionnel en Polynésie entrave la respiration démocratique et l’équité économique. Mais les lois françaises restent souvent mal comprises, et en décalage avec le vécu des élus et de la population. La rédaction de Tahiti Pacifique a assisté durant deux jours au colloque sur la probité des pouvoirs politiques et économiques, organisé à l’Université de la Polynésie française. Nous avons rencontré diverses personnalités qui nous livrent leur point de vue : Thomas Pison, procureur près la cour d’appel de Papeete ; Charles Duchaine, directeur de l’Agence française anticorruption ; Sémir Al Wardi, maître de conférences en science politique à l’UPF ; ou encore Moetai Brotherson, député à l’Assemblée nationale. Si les deux premiers hommes ont la volonté d’éradiquer les atteintes à la probité, les deux autres soulignent également l’énorme gouffre entre le logiciel judiciaire français et l’héritage culturel et sociétal des Océaniens. Aussi, il existe partout en France métropolitaine et en Outre-mer des organismes destinés à coordonner la lutte anti-fraude, sauf en Polynésie française…Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :