À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 4 décembre 2020

Votre magazinesort demain,, dans les kiosquesAu sommaire :Dans cinquante ans, selon l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), on ne parlera plus tahitien. L’épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes, mais il est encore temps de préserver ce vecteur central de notre culture et de notre identité. Les forces nouvelles et ultimes efforts pour le faire survivre permettront-ils d’engager ce mouvement salvateur qui permettra de revenir des tréfonds où le reo tahiti avait été plongé il y a de ça quelques années ?Avec les nouvelles restrictions du Pays interdisant l’organisation de manifestations jusqu’au 15 décembre prochain, les professionnels de l'événementiel sont dans l’incapacité totale de travailler. Pourtant, au fenua, ce secteur représente plus de 500 événements par an pour un chiffre d’affaires direct dépassant le milliard de francs Pacifique et fait travailler une vingtaine de corps de métiers, soit plusieurs centaines de personnes. À bout de souffle, le Syndicat des métiers de l’événementiel en Polynésie (Symépol) tente d’initier une concertation multi-acteurs.Décidément, l’affaire des boissons réfrigérées du groupe Wane n’en finit plus d’occuper et de surprendre les spécialistes ! Le 18 novembre dernier a vu l’écriture d’une nouvelle page de cet incroyable dossier… peut-être la dernière ? Pour bien comprendre une situation pour le moins complexe, retour sur une procédure interminable et pleine de rebondissements.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne