À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 20 mars 2020

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 429 sort demain, vendredi 20 mars 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Dans le numéro précédent de Tahiti Pacifique, notre dossier économie envisageait deux scénarios plausibles concernant les effets de la nouvelle épidémie de coronavirus, un plutôt optimiste dans lequel, à l’instar de la crise du SRAS en 2003, les dégâts pour l’économie polynésienne seraient minimes, et un pessimiste dans lequel une grande crise à la hauteur de celle de 2008 frapperait à nouveau l’économie locale. En quelques jours, les doutes ont été levés : c’est le scénario catastrophe qui s’annonce. La propagation du Covid-19 a rapidement gagné en force et en ampleur. Le virus étant nouveau, les gens ne sont pas immunisés et il n’existe pas de vaccin. En outre, les effets sont plus violents qu’on ne le pensait au début, notamment sur 5 % de cas nécessitant un traitement en réanimation. La distanciation sociale exigée, voire le confinement total des populations a des effets économiques énormes. Il s’agit tout d’abord d’un choc d’offre, les conditions de production étant fortement perturbées, voire interrompues, du fait des ruptures de produits intermédiaires et surtout du manque de mobilité des travailleurs. Il s’agit aussi d’un choc de demande avec un effondrement des consommations dans les secteurs des transports, du tourisme, de la restauration, du divertissement et plus généralement de tous les commerces non essentiels dès lors que le confinement est décidé.Si le Pays avait pour ambition d’atteindre une production électrique à 50 % d’énergies renouvelables en 2020 et 75 % en 2030, le bilan énergétique 2018 annonce le chiffre de 29,3 % et fixe désormais l’objectif à 40 %. Quelle est la situation énergétique en Polynésie et pour quelles raisons les différents gouvernements n’ont pas réussi à respecter leurs promesses ?Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :