À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 15 mai 2020

En Polynésie, la ferme permacole de Tipapa représente un formidable exemple de mise en valeur de produits locaux, sains et nutritifs, sur une surface très réduite. La gérante, Naomi Cunéo, souhaite ainsi indiquer la voie à suivre : "Je veux montrer aux Polynésiens qu'avec un petit terrain, on peut être autonome". Alors, et si on s'y mettait tous ? Vive la permaculture en ces temps obscurs ! Plus qu'un concept de développement durable, c'est un mode de vie global qui peut assurer l'autosuffisance alimentaire à chacun de nous et permettre à la collectivité de jouir d'une meilleure santé publique.La mise au pas de l'économie afin de juguler l'épidémie de Covid-19 s'est imposée un peu partout dans le monde, au travers de mesures plus ou moins strictes de confinement des populations. Nous n'y avons pas échappé en Polynésie, avec pour résultat une épidémie pratiquement étouffée dans l'œuf. Mais à présent, l'heure n'est plus à opposer la santé à l'économie, et on voit de plus en plus clairement qu'une polarisation excessive sur la peur du coronavirus risquerait d'engendrer des problèmes sociaux et sanitaires bien plus graves encore.